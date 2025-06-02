Телеведущая Лазарева* имеет долг по штрафам в размере 43 тысяч рублей
Российская телеведущая Татьяна Лазарева* имеет долг по судебным штрафам в размере 42 800 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Телеведущая почти год не оплачивает штраф по делу об административном правонарушении. Общий долг Лазаревой*, включая исполнительский сбор, составляет 42 800 рублей», — передает агентство.
В отношении Лазаревой* выдвинуты обвинения по факту публичного призыва к террористической деятельности. К тому же телеведущая причастна к публичному оправданию терроризма через СМИ. Лазаревой* грозит до семи лет колонии. Такой приговор был видвинут за слова телеведущей о допустимости террористических атак беспилотниками на города России.