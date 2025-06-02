Глава ФБР Патель: атака на демонстрантов в США была террористическим актом

02 июня 2025, 02:55

Фото: iStock/Ceri Breeze

Глава ФБР Кэш Патель заявил, что атака на демонстрантов в США была террористическим актом. Об этом руководитель ведомства написал на своей странице в соцсети X.







«Мы осведомлены о целенаправленной террористической атаке в Боулдере, штат Колорадо, и полностью расследуем ее. Наши агенты и местные правоохранительные органы уже на месте, и мы поделимся обновлениями по мере поступления новой информации», — пишет Патель.