Глава ФБР Патель: атака на демонстрантов в США была террористическим актом
Глава ФБР Кэш Патель заявил, что атака на демонстрантов в США была террористическим актом. Об этом руководитель ведомства написал на своей странице в соцсети X.
«Мы осведомлены о целенаправленной террористической атаке в Боулдере, штат Колорадо, и полностью расследуем ее. Наши агенты и местные правоохранительные органы уже на месте, и мы поделимся обновлениями по мере поступления новой информации», — пишет Патель.
В нескольких районах города проводится эвакуация жителей. Как ранее сообщал телеканал CBS, на участников демонтрации в поддержку израильских заложников неизвестный применил «коктейли Молотова».