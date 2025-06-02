Пьяный отец пытался изнасиловать 9-летнюю дочь в день смерти ее матери
Суд вынес приговор мужчине, который пытался изнасиловать 9-летнюю дочь в день смерти ее матери. Об этом сообщает «АиФ».
Происшествие случилось в 2024 году в семье, где родители злоупотребляли алкоголем. В один из вечеров женщина умерла, а ее пьяный супруг сразу пошел в кровать к дочери и начал к ней приставать. Девочка смогла отбиться, а после рассказала о случившемся родственникам, которые приехали на похороны.
Взрослые обратились к правоохранителям. По факту насилия над несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело. При этом мужчина отрицал все обвинения и утверждал, что хотел лишь поговорить с ребенком. Ранее отец уже привлекался к ответсвенности за драки, кражи и распространение наркотиков.
По итогу суд приговорил мужчину к девяти годам колонии. О дальнейшей судьбе девочки информация отсутсвует.
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