ФСБ: в Приморье пресечена диверсия на ЖД по заданию украинских спецслужб

02 июня 2025, 04:59

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Приморье была пресечена диверсия на участке железной дороги, которая выполнялась по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.







«УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги. Установлено, что двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение, совершили действия, направленные на поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края», — передает ведомство.