Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

Стало известно, что Паулина Андреева ушла от Федора Бондарчука еще в апреле 2024 года. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на друзей звездной пары, по словам которых пара рассталась из-за того, что она интроверт, а он любит вечеринки и шумные компании.