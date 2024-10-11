Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, Следственный комитет России также требует заочного ареста экс-телеведущей Лазаревой*.
Согласно материалам дела, Татьяна Лазарева* уже продолжительное время проживает за границей. Уголовное преследование было начато после того, как телеведущая в своих социальных сетях выразила радость по поводу атак украинских беспилотников на российские города.
После этих слов против нее было возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ — «Оправдание терроризма с использованием Интернета». В июле Замоскворецкий суд Москвы вынес решение, согласно которому заочно арестовал Лазареву*. Сейчас она объявлена в международный розыск и ей грозит до семи лет лишения свободы.
* Признана иноагентом в РФ
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Согласно материалам дела, Татьяна Лазарева* уже продолжительное время проживает за границей. Уголовное преследование было начато после того, как телеведущая в своих социальных сетях выразила радость по поводу атак украинских беспилотников на российские города.
После этих слов против нее было возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ — «Оправдание терроризма с использованием Интернета». В июле Замоскворецкий суд Москвы вынес решение, согласно которому заочно арестовал Лазареву*. Сейчас она объявлена в международный розыск и ей грозит до семи лет лишения свободы.
* Признана иноагентом в РФ
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Елена Перлова