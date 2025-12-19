Пригожин раскрыл начинающим артистам путь к популярности

19 декабря 2025, 17:12

Иосиф Пригожин (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что у начинающих артистов сегодня есть все возможности для того, чтобы заявить о себе и построить успешную карьеру. Об этом он рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам продюсера, современная индустрия предлагает множество форматов, в которых талантливые исполнители могут проявить себя. Речь идёт как о телевизионных проектах, так и о цифровых площадках.





«Это проект “Голос”.”Фабрика звезд” до сих пор тоже существует, всевозможные раскрутки на музыкальных каналах. Сейчас свою фанбазу можно создать из пользователей социальных сетей, поэтому я не вижу никаких ограничений для тех, кто намерен стать звездой», — сказал Пригожин.

«Нередко на такие ролики натыкаются продюсеры и сами связываются с артистами. Например, есть прекрасный пример канадской певицы марокканского происхождения Фаузии. Она записывала каверы и публиковала в Сеть, потом с ней связались и начали сотрудничать. Сейчас это мировая звезда», — отметил собеседник ОСН.