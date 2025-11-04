Актёра Петрашевича ночью остановили сотрудники ГАИ из-за подозрений в опьянении

04 ноября 2025, 11:17

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Актёра Дмитрия Петрашевича, известного по сериалам «Скорая помощь» и «Балабол», остановили сотрудники ГИБДД в районе Лужников из-за подозрений в вождении в состоянии опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.