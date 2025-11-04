Актёра Петрашевича ночью остановили сотрудники ГАИ из-за подозрений в опьянении
Актёра Дмитрия Петрашевича, известного по сериалам «Скорая помощь» и «Балабол», остановили сотрудники ГИБДД в районе Лужников из-за подозрений в вождении в состоянии опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, машину артиста остановили ночью на мосту. Инспекторы заподозрили, что водитель нетрезв, отметив у него покраснение лица, и потребовали пройти медосвидетельствование. Сам актёр утверждал, что был трезв и возвращался домой.
Петрашевич отказался подписывать протокол и ехать с сотрудниками ДПС в наркологическую больницу. В разговоре с каналом артист сообщил, что позже самостоятельно прошёл медицинское освидетельствование в государственной больнице, чтобы подтвердить свою правоту.
Сейчас актёр требует проверить действия сотрудников 5-го спецбатальона ДПС. По его словам, досмотр автомобиля провели без законных оснований, а ознакомиться с протоколом ему не позволили.
Дмитрий Петрашевич известен по ролям в фильмах «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война», а также в популярных сериалах.
