Маленький Принц на льду: сын Плющенко госпитализирован после шоу
Сын Евгения Плющенко попал в больницу после выступления с температурой
Сын фигуриста Евгения Плющенко, Александр, был доставлен в больницу после участия в ледовом шоу.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», юный артист вышел на лед, несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру.
Во время выступления, где он исполнял роль Принца, мальчику стало плохо. Оказалось, что ещё накануне у него поднималась температура, и сбить её не удалось.
Евгений Плющенко объяснил, что заменить сына в тот вечер было невозможно.
«У Санька была температура, его тошнило, а состояние было ужасным. Мы думали — всё, на сегодня всё. Но другого выхода не было — надо было выступать. Вспоминаю себя: приходилось кататься в таких ситуациях», — сказал он.Напомним, Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская поженились в 2009 году. У пары двое сыновей — Александр и Арсений.