В Дагестане госпитализировали 10 детей с признаками кишечной инфекции
В Казбековском районе Дагестана десять детей были доставлены в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
По информации ведомства, всем пациентам оказывается необходимая помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как уточнила старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова в беседе с ТАСС, по факту произошедшего организована проверка. В ходе надзорных мероприятий предстоит установить обстоятельства инцидента и оценить соблюдение санитарных и правовых норм.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
