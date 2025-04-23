Телеведущий Андрей Малахов пришёл на прощание с Церетели с букетом белых цветов

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Телеведущего Андрея Малахова заметили на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели. Шоумен пришёл с букетом белых роз. Кадры с Малаховым распространили в интернете.
Церемония проходила в храме Христа Спасителя, проститься с художником пришли его родные, коллеги, друзья и поклонники.
Напомним, что Церетели участвовал в оформлении храма: воссоздал несколько крестов, врат и большие люстры.
Зураба Церетели похоронят 26 апреля в Грузии, рядом с женой Инессой Андроникашвили.
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Напомним, что Церетели участвовал в оформлении храма: воссоздал несколько крестов, врат и большие люстры.
Зураба Церетели похоронят 26 апреля в Грузии, рядом с женой Инессой Андроникашвили.
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Анастасия Чубина