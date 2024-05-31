Актер Сергей Десницкий госпитализирован в Москве

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Актер Сергей Десницкий экстренно госпитализирован из собственной квартиры в столице с тяжелой анемией и сердечной недостаточностью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Заслуженному артисту РСФСР 83 года. Уточняется, что у него поднялось давление, а также появились слабость, отеки и началась одышка.
Также известно, что его тяжелое состояние осложнено хроническими заболеваниями. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Сергей Десницкий известен зрителю по ролям чиновников и шпионов. Особенно популярен фильм «Большая игра», где Десницкий был в роли директора ЦРУ.
До этого сообщалось о смерти актера Романа Клементьева, игравшего в сериалах «След» и «Тайны следствия». Ему могло исполниться 60 лет.
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Также известно, что его тяжелое состояние осложнено хроническими заболеваниями. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Сергей Десницкий известен зрителю по ролям чиновников и шпионов. Особенно популярен фильм «Большая игра», где Десницкий был в роли директора ЦРУ.
До этого сообщалось о смерти актера Романа Клементьева, игравшего в сериалах «След» и «Тайны следствия». Ему могло исполниться 60 лет.
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Никита Кротов