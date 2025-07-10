На КАДе пациент выбросил фельдшера из скорой
На КАДе в Санкт-Петербурге неадекватный пациент выбросил девушку-фельдшера из скорой помощи, сообщает Mash на Мойке
Медик получила перелом таза и госпитализирована в тяжелом состоянии после ДТП. 39-летнего мужчину, ставшего виновником аварии, вместо больницы доставили в отделение полиции, где ему выписали административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
Напомним, в Санкт-Петербурге завели 17 дел о педофилии на трудника храма. В мае 2025 года правоохранители вышли на его создателя — им оказался 38-летний гражданин Узбекистана и трудник одного из храмов Санкт-Петербурга.
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