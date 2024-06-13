Телевизор, холодильник и OZON: Стало известно, как сидит Тимур Иванов

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Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов находится в СИЗО «Лефортово», в камере у него есть телевизор и холодильник, также он может получать посылки с маркетплейса. Об условиях содержания Иванова в камере рассказывает Shot.
Иванов содержится в двухместной камере, в которой есть телевизор и холодильник. Ему, как и другим арестантам, приходится соблюдать строгие условия содержания и режим.
При этом Иванов может общаться с близкими только через «Почту России» с долгими сроками доставки. Нет в СИЗО ресторана и даже магазина, однако родня экс-замминистра обороны РФ может отправить ему посылки с OZON. Их тщательно досматривают и передают Иванову.
Также известно, что обращаются к Тимуру Иванову на «вы».
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При этом Иванов может общаться с близкими только через «Почту России» с долгими сроками доставки. Нет в СИЗО ресторана и даже магазина, однако родня экс-замминистра обороны РФ может отправить ему посылки с OZON. Их тщательно досматривают и передают Иванову.
Также известно, что обращаются к Тимуру Иванову на «вы».
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Элина Позднякова