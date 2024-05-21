Замминистра обороны РФ Иванов переоформил дорогой мотоцикл на своего отца

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Судом арестованы мотоцикл и два автомобиля класса «Люкс» экс—замглавы Минобороны РФ Иванова. Об этом сообщило РИА Новости.
Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса, а также о внедорожнике Chevrolet Suburban, указанных в налоговой декларации Иванова в 2019 году.
Однако в феврале прошлого года транспортные средства стали собственностью супруги Иванова.
Через некоторое время, по информации РИА Новости, внедорожник был выставлен на продажу после ДТП.
Кроме того, под ограничениями оказался спортивный мотоцикл MV Agusta, переоформленный Ивановым на отца.
Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали в конце апреля, предъявив обвинение во взяточничестве в особо крупном размере.
Он арестован до 23 июня этого года.
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Однако в феврале прошлого года транспортные средства стали собственностью супруги Иванова.
Через некоторое время, по информации РИА Новости, внедорожник был выставлен на продажу после ДТП.
Кроме того, под ограничениями оказался спортивный мотоцикл MV Agusta, переоформленный Ивановым на отца.
Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали в конце апреля, предъявив обвинение во взяточничестве в особо крупном размере.
Он арестован до 23 июня этого года.
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Никита Кротов