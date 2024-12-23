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Тело бывшего мужа Седоковой Тиммы оказалось никому не нужно

Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, оказалось никому не нужно.


Источник издания NEWS.ru отметил, что тело Тиммы будет длительное время находиться в морге, поскольку за ним до сих пор никто не обращался. Также у мужчины не нашли паспорт. Если у него есть российский паспорт, то будет проще выдать свидетельство о смерти. Если же он имел иностранное гражданство, то необходимо заверение нотариуса.

Также подчёркивается, что разрешение на выдачу тела можно получить исключительно через ЦАО Следственного комитета России. Предварительно необходимо подготовить пакет документов.

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#спортсмены
Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января
23 декабря 2024, 13:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 1 января в Московской области проиндексируют зарплату учителям, молодым специалистам и педагогам дополнительного образования.
Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв, подводя итоги года в обращении к жителям Подмосковья.
«С 1 января проиндексируем заработную плату всем педагогам и учителям, молодым учителям и педагогам допобразования. Их оклады вырастут на 20%. Давайте продолжат искать учителей, и я очень надеюсь, что мы сможем закрыть все вакансии», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
Он особо поблагодарил педагогов, работающих с одарёнными детьми.
«В этом году преподаватели 44 лучших школ искусств начали получать ежемесячные выплаты. В следующем году эта мера будет обязательно сохранена. Более того – впервые начнутся выплаты учителям музыки в школах искусств. Ежемесячно они будут получать по 5 тыс. рублей. Эта надбавка коснётся 4 тыс. педагогов», – уточнил Воробьёв.
Преподавателей колледжей также ждёт увеличение выплат. Эта мера затронет 103 тыс. педагогов. Воробьёв рассказали и о привлечении учителей для работы в регионе.
«В прошлом году у нас не хватало 2,1 тыс. учителей. Это был серьёзный вызов. Мы предложили ряд программ, которые позволили уменьшить этот дефицит до 250 педагогов. Сегодня я прошу и наши министерства, и наших глав обратить внимание на то, что до сих пор остаются вакансии. Это значит, там учитель или перегружен, или иной раз некому проводить уроки. Это растущие округа – Одинцовский, Ленинский, Королёв, Мытищи и Химки», – добавил губернатор.
Воробьёв также напомнил, что продолжается программа компенсации аренды жилья и социальной ипотеки для учителей.

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#педагоги
#индексация
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В подмосковной деревне Горки построили трансформаторную подстанцию
23 декабря 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительство новой трансформаторной подстанции в деревне Горки городского округа Кашира завершено, работу провели сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«В Горках установили новую подстанцию КТП-164 с силовым трансформатором мощностью 250 кВА. Кроме того, специалисты проложили пять новых участков кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 200 метров, кабель 6 кВ протяжённостью 20 метров и воздушную линию 0,4 кВ протяжённостью 351 метр, для которой поставили семь дополнительных опор», — говорится в сообщении.
Новая трансформаторная подстанция увеличила надёжность подачи электричества более чем в 50 частных домовладений и разгрузила существующую подстанцию ТП-95.

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#минэнерго мо
#кашира
#электричество
#мособлэнерго
#деревня
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Аэрофлот начал продавать билеты со скидкой для детей на рейсы с первого января
23 декабря 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

«Аэрофлот» объявил о начале продаж билетов со скидкой 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет в эконом-классе на внутренние рейсы России с датой вылета, начиная с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
«Аэрофлот с сегодняшнего дня устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса Эконом при покупке авиабилетов для детей с 2-х до 12-ти лет для перелетов по России с датой вылета от 01.01.2025 года», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура начнет проверку «Аэрофлота» из-за нарушений трудовых прав экипажей.

До этого появилась информация, что «Аэрофлот» официально сообщил о первой в России сделке «мокрого» лизинга самолётов. Авиакомпания возьмёт в аренду три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами у авиакомпании iFly.

«Аэрофлот» подал в суд на авиапроизводителя «Яковлева». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#авиакомпания
#аэрофлот
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Подмосковных водителей предупредили о предновогодних пробках
23 декабря 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В последнюю рабочую неделю перед новогодними праздниками степень загруженности дорог в Московской области увеличилась, а вечерний час пик наступает раньше: в 16:00, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В связи с шестидневной рабочей неделей увеличенный трафик продержится до воскресенья. При этом ожидается, что во вторник, 31 декабря, число поездок снизится В праздничные выходные трафик также будет менее интенсивным, а со второй половины января движение на дорогах вернётся в обычный режим», — отмечается в сообщении.
В министерстве добавили, что основные пробки ожидаются у торговых центров и магазинов на центральных улицах городов области, а также на вылетных магистралях и съездах с МКАД.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшую неделю
Синоптик Шувалов: погода в Москве и области в ближайшее время будет однообразной
23 декабря 2024, 13:12

Фото: iStock/ChamilleWhite

Наступила предновогодняя неделя, одна температура воздуха москвичей и жителей области морозами не пугает. Чего ожидать дальше?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что впереди москвичей и жителей области ожидает скучная, серая, скользка, однообразная погода.

«Небольшой снежок ожидается во вторник и среду, но вряд он прикроет землю больше, чем одним-двумя сантиметрами. А температура воздуха будет предзимней: 0 градусов днем, слабый минус ночью, практически без суточного холода. Будет также слабый ветер, есть вероятность образования туманов по области», — заявил синоптик.

По его словам, в ночь на Новый год ожидается до -9 градусов с небольшим снегом.

Ранее Шувалов назвал новогоднюю ночь идиллической, потому что морозы и снег вернутся, создавая особенную атмосферу праздника.

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Организатор свалки в Раменском округе заплатит за ущерб почвам 1,3 млн рублей
23 декабря 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальную свалку строительных отходов организовал на участке в деревне Островцы Раменского округа владелец земли, теперь по решению суда он должен выплатить более 1,3 млн рублей, чтобы компенсировать нанесённый почвам ущерб, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Площадь нелегальной свалки составила свыше 1,9 тыс. квадратных метров, там находилось более тысячи кубометров строительного мусора. Рассчитанная сумма ущерба составила свыше 1,3 млн рублей.», — отмечается в сообщении.
Суд удовлетворил иск Раменской городской прокураторы, поддержанный представителями Минэкологии области, о возмещении ущерба. Кроме того, собственника обязали за свой счёт перевезти отходы на легальное место для их размещения и привести участок в порядок.

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#раменский городской округ
#экология
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Сотрудники ЦППК провели уроки по безопасности на ж/д для 7,2 тыс. детей
23 декабря 2024, 12:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уроки безопасности в рамках образовательно-игровой программы ЦППК «Железная дорога — детям» за четыре года её существования сотрудники компании-перевозчика провели для 7,2 тыс. школьников и детсадовцев в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В текущем году в занятиях был сделан упор на профориентацию. Для этого в компании разработали презентацию актуальных специальностей, а участниками уроков стали сами работники железной дороги: от машинистов и помощников до кассиров-контролеров. При этом большое внимание уделялось и вопросам безопасности, особенно проблеме зацепинга», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для школьников, начиная со средних классов, показывали документальные видеоматериалы, показывающие, к чему приводит зацепинг, а также приводили статистические данные о несчастных случаях, связанных с этим опаснейшим «хобби».

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Стало известно, что ИИ превзойдёт человеческий интеллект к 2030 году
Маск сообщил, что ИИ может превзойти интеллект всех людей к 2030 году
23 декабря 2024, 12:33

Фото: istockphoto / monsitj

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал громкое заявление о будущем искусственного интеллекта. Он отметил, что вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей к 2030 году, составляет почти 100%. Об этом бизнесмен написал в социальной сети X.
Маск, который является одним из будущих руководителей нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), подчеркнул, что уже к концу 2025 года ИИ может превзойти интеллект любого отдельного человека, а к 2027-2028 годам — и всего человечества в целом.

Искусственный интеллект (ИИ) — это область компьютерных наук, занимающаяся созданием систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта, такие как обучение, понимание языка, распознавание образов и принятие решений. ИИ уже активно используется в различных сферах.

В Подмосковье усилили контроль за порядком на улицах с помощью искусственного интеллекта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#маск
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В столичном регионе с января подорожает проезд в электричках
23 декабря 2024, 12:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Стоимость проезда в пригородных поездах, курсирующих в Москве и Подмосковье, изменится со 2 января 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Поездка по разовому билету в пределах Москвы обойдётся пассажиру электрички в 60 рублей. При поездках по Новой Москве и Подмосковью, в том числе в Москву и обратно, по разовому билету стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей, за вторую и последующие — 35 рублей», — говорится в сообщении.
Изменится также стоимость проезда на московских центральных диаметрах с возможностью пересадки на метро. В частности, проезд в зоне «Центральная» при оплате «Кошельком» по карте «Тройка» будет стоить 63 рубля, при оплате банковской картой — 70 рублей, по биометрии — 59 рублей. А в зоне «Пригород» оплата по «Тройке» составит 84 рубля, по банковской карте — 91 рубль, по биометрии — 78 рублей.

Отмечается, что изменения стоимости коснутся также абонементов и билетов на экспрессы.

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#электрички
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#московская область
#подмосковье
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