Тело бывшего мужа Седоковой Тиммы оказалось никому не нужно

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Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой, оказалось никому не нужно.
Источник издания NEWS.ru отметил, что тело Тиммы будет длительное время находиться в морге, поскольку за ним до сих пор никто не обращался. Также у мужчины не нашли паспорт. Если у него есть российский паспорт, то будет проще выдать свидетельство о смерти. Если же он имел иностранное гражданство, то необходимо заверение нотариуса.
Также подчёркивается, что разрешение на выдачу тела можно получить исключительно через ЦАО Следственного комитета России. Предварительно необходимо подготовить пакет документов.
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Анастасия Чинкова