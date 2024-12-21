Янис Тимма перед разводом с Анной Седоковой занял у нее миллион рублей

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
По данным источника, именно тогда Тимма пригрозил певице, что покончит с собой, если она к нему не вернется.
Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря в одной из московских гостиниц был найден мертвым баскетболист Янис Тимма. Предварительные данные указывают на то, что спортсмен покончил с собой из-за переживаний, связанных с разводом с певицей Анной Седоковой.
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