Седокова оплатит похороны покончившего с собой Яниса Тиммы

Анна Седакова и Яннис Тимма (Фото ВК/Анна Седокова)
Певица Анна Седокова взяла на себя расходы, связанные с транспортировкой тела и организацией похорон Яниса Тиммы. Об этом сообщает kp.ru.
Как пишут в издании, на связь с журналистами вышла директор певицы Анна Чернявская. Она заявила, что Седакова оплатит все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. Также финансовые расходы на себя взяли представители последней команды Янниса Alikson Team.
Тело баскетболиста Янниса Тиммы было найдено в ночь с 16 на 17 ноября. Он покончил с собой после тяжелого развода с певицей Анной Седаковой. Спортсмен часто намекал о своих намерениях совершить суицид.
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