«Тело переместили»: в башкирском убийстве студента появилась загадка

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В конце весны прошлого года 17-летний Руслан, подающий надежды студент, пропал без вести в отдаленном селе Новобелокатай Башкортостана. До сих пор тайна его исчезновения не разгадана до конца, пишет РИА Новости.
После того, как Руслан не появился на экзамене по математике и перестал выходить на связь, его родные обратились в полицию. Масштабные поиски были организованы с участием сотен добровольцев, спасателей и волонтёров. Несмотря на тщательные усилия, местонахождение подростка оставалось неизвестным.
В ходе расследования были обнаружены свидетельства того, что Руслан находился на территории 39-летнего местного жителя Ильдара в день своего исчезновения. Его подруга Алина также обучалась в одной группе с молодым человеком. Предполагалось, что Руслан мог опоздать на автобус и обратиться к ним за помощью.
По словам адвоката Романа Петрова, который защищал интересы матери исчезнувшего студента, между Русланом и Ильдаром часто возникали конфликты. Их общение было напряженным, и это вызвало подозрения в отношении Ильдара. Однако, несмотря на это, улик, подтверждающих его причастность к преступлению, не было.
Ильдара задержали и допросили, после чего суд отправил его в СИЗО на полгода. Однако обвинение ему так и не предъявили. В ходе беседы с местными журналистами, Алина, подруга Руслана, заявила, что Ильдар признался в убийстве, но под давлением. Она утверждает, что в тот день никто из них Руслана не видел. Через полгода Ильдар вышел из СИЗО. Известно, что Ильдар провёл всю свою жизнь в Юлдашево, где занимался разведением скота и воспитывал детей от первого брака. Ранее он не имел проблем с законом.
В октябре умерла бабушка Руслана, которая до последнего дня обходила окрестности в поисках внука. В ноябре волонтеры нашли тело Руслана в лесу, в нескольких десятках километров от Юлдашево и Новобелокатая. Положение тела подтолкнуло криминалистов к мысли, что студент мог покончить с собой. Однако родные Руслана категорически отвергли эту версию. Проведённая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что молодой человек был убит.
Адвокат Роман Петров утверждает, что по выводам экспертов, тело было кем-то перевешено. Волонтеры уже несколько раз вместе с собаками прочёсывали эту территорию, но ранее ничего не находили. Кроме того, верёвка на шее Руслана оказалась слишком свежей по сравнению с мумифицировавшимся телом. Остается загадкой, кто переместил тело и поменял верёвку? Когда его обнаружили, главный подозреваемый по делу - Ильдар, ещё находился в СИЗО.
Следствие продолжает работу по этому делу. Теперь полиции предстоит не только найти преступника, но и понять, ради каких целей злоумышленник перевесил тело, и где он его прятал до этого.
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В ходе расследования были обнаружены свидетельства того, что Руслан находился на территории 39-летнего местного жителя Ильдара в день своего исчезновения. Его подруга Алина также обучалась в одной группе с молодым человеком. Предполагалось, что Руслан мог опоздать на автобус и обратиться к ним за помощью.
Ильдара задержали и допросили, после чего суд отправил его в СИЗО на полгода. Однако обвинение ему так и не предъявили. В ходе беседы с местными журналистами, Алина, подруга Руслана, заявила, что Ильдар признался в убийстве, но под давлением. Она утверждает, что в тот день никто из них Руслана не видел. Через полгода Ильдар вышел из СИЗО. Известно, что Ильдар провёл всю свою жизнь в Юлдашево, где занимался разведением скота и воспитывал детей от первого брака. Ранее он не имел проблем с законом.
В октябре умерла бабушка Руслана, которая до последнего дня обходила окрестности в поисках внука. В ноябре волонтеры нашли тело Руслана в лесу, в нескольких десятках километров от Юлдашево и Новобелокатая. Положение тела подтолкнуло криминалистов к мысли, что студент мог покончить с собой. Однако родные Руслана категорически отвергли эту версию. Проведённая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что молодой человек был убит.
Адвокат Роман Петров утверждает, что по выводам экспертов, тело было кем-то перевешено. Волонтеры уже несколько раз вместе с собаками прочёсывали эту территорию, но ранее ничего не находили. Кроме того, верёвка на шее Руслана оказалась слишком свежей по сравнению с мумифицировавшимся телом. Остается загадкой, кто переместил тело и поменял верёвку? Когда его обнаружили, главный подозреваемый по делу - Ильдар, ещё находился в СИЗО.
Следствие продолжает работу по этому делу. Теперь полиции предстоит не только найти преступника, но и понять, ради каких целей злоумышленник перевесил тело, и где он его прятал до этого.
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