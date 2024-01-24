В Тюмени школьник спланировал убийство одноклассника из-за подруги

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Тюменский школьник хотел убить одноклассника за то, что тот уделял знаки внимание его подруге.
Ural Mash пишет, что подросток хранил запрещенные материалы и «писал в тетради своей кровью». Ученик 9 класса хотел втянуть и другого ученика. Он интересовался у него, хочет ли он всех убить. Парень испугался и рассказал об этом классному руководителю, которая сообщила о диалоге полицейским.
Правоохранители обнаружили в телефоне подростка заметки о случаях стрельбы в школах и переписку со школьницей из параллельного класса. Пара обсуждала, как жестоко расправятся с одноклассником за внимание в её сторону. У подростка нашли «чертежи оружия и пневмат».
Заведено два уголовных дела. В данный момент школьник находится в психдиспансере.
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Правоохранители обнаружили в телефоне подростка заметки о случаях стрельбы в школах и переписку со школьницей из параллельного класса. Пара обсуждала, как жестоко расправятся с одноклассником за внимание в её сторону. У подростка нашли «чертежи оружия и пневмат».
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Мария Фирсова