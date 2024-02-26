В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности

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В Крыму был задержан местный житель по подозрению в убийстве знакомого, совершенного в 1992 году, сообщает крымское управление СК России.
«Пятидесятичетырехлетнему жителю одного из сел Джанкойского района предъявлено обвинение в совершении убийства, которое произошло 32 года назад. Он признался в совершении убийства, совершенного много лет назад, и в рамках следственного эксперимента на месте продемонстрировал, как совершал это преступление», — говорится в сообщении.Крымчанин находится под стражей. Следствие установило, что в январе 1992 года 24-летний местный житель Джанкойского района исчез из дома и не давал о себе никаких вестей. Через две недели его тело с признаками насильственной смерти было найдено в реке.
«Причиной смерти молодого человека стали многочисленные травмы головы. Тогда правоохранительными органами был подозреваем его знакомый, однако ему удалось избежать уголовного наказания», — отметили следователи, добавив, что теперь имеются убедительные доказательства причастности этого же мужчины к гибели земляка.Читайте также:
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Артем Кузьмин