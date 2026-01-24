Тело пловца Свешникова доставили в Москву
Самолет с телом российского пловца Николая Свечникова, погибшего в Турции, прибыл из Стамбула в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В среду ДНК-экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову, а в четверг родители спортсмена опознали его. О скорой репатриации останков в Россию ранее сообщила мать пловца Галина Свечникова.
Как уточнял адвокат Альперен Чакмак, семья подала жалобу в прокуратуру Стамбула на организаторов заплыва и потребовала возбудить уголовное дело. Генконсульство России в Стамбуле заявило, что рассчитывает на установление турецкими компетентными органами всех обстоятельств и причин гибели спортсмена.
Кандидат в мастера спорта, 29-летний Свечников, участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве через Босфор, однако до финиша не дошел. Его отсутствие заметили только спустя несколько часов. Во вторник утром морская полиция обнаружила и извлекла тело неизвестного мужчины у берегов района Куручешме — неподалеку от места августовского финиша участников.
По данным источника РИА Новости, заключение о причинах смерти Николая Свечникова ожидается не ранее конца апреля.
