Тело пловца Свешникова доставили в Москву

24 января 2026, 14:11

Самолет с телом пловца Свешникова прилетел в аэропорт «Внуково» из Турции

Фото: istockphoto/Philipp Berezhnoy

Самолет с телом российского пловца Николая Свечникова, погибшего в Турции, прибыл из Стамбула в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.