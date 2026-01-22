Семья Свечникова заберет его тело в Россию после всех юридических процедур

22 января 2026, 16:51

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Семья российского пловца Николая Свечникова планирует забрать его тело после завершения всех юридических процедур и репатриировать его в Россию. Об этом РИА Новости сообщила родственница спортсмена Алена Караман.