Семья Свечникова заберет его тело в Россию после всех юридических процедур
Семья российского пловца Николая Свечникова планирует забрать его тело после завершения всех юридических процедур и репатриировать его в Россию. Об этом РИА Новости сообщила родственница спортсмена Алена Караман.
Родители Свечникова в четверг опознали тело. Сейчас семья занимается оформлением необходимых документов, после чего сможет организовать перевозку останков на родину.
В Генконсульстве РФ в Стамбуле заявили, что рассчитывают на всестороннее расследование обстоятельств и причин гибели спортсмена со стороны компетентных органов Турции. Ранее адвокат семьи Альперен Чакмак сообщил, что результаты ДНК-экспертизы подтвердили: найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову. При этом официальный отчет о причине смерти пловца подготовят не ранее конца апреля.
