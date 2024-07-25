Тело погибшей в Турции МотоТани доставят в Россию самолетом

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Тело Татьяны Озолиной, известной в социальных сетях как байкерша МотоТаня, было отправлено в Россию самолетом после ДТП в турецкой провинции Мугла, сообщили в РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Sabah.
Автомобиль частной ритуальной компании забрал тело Озолиной из судмедэкспертизы Муглы и отправил его в Россию из аэропорта Бодрума.
По данным агентства DHA, на допросе Обут заявил, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала её ошибка при обгоне фуры. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Уголовное дело было возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла. Генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела.
Пока в СМИ не появилось ни одной видеозаписи момента аварии.
У Озолиной было почти три миллиона подписчиков в соцсетях. Её последняя публикация в Instagram была сделана в турецком городе Измир. Она путешествовала по Турции и подробно освещала свою поездку в социальных сетях.
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«Озолина погибла в понедельник в провинции Мугла в результате ДТП. СМИ сообщали, что мотоцикл, которым управлял турок Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом, которым управляла Озолина», — сообщили в издании.
По данным агентства DHA, на допросе Обут заявил, что причиной ДТП и гибели Озолиной стала её ошибка при обгоне фуры. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
«Сергей Хардиков, который ехал в группе мотоциклов с Озолиной, заявил в ночь на четверг о таинственном исчезновении с места аварии видеокамеры с её шлема. Он также сообщил, что именно Обут врезался в мотоцикл Озолиной», — подчеркнули в РИА Новости.
Уголовное дело было возбуждено в связи с гибелью россиянки в ДТП с мотоциклом в турецкой провинции Мугла. Генеральное консульство РФ в Анталье окажет содействие в репатриации тела.
Пока в СМИ не появилось ни одной видеозаписи момента аварии.
У Озолиной было почти три миллиона подписчиков в соцсетях. Её последняя публикация в Instagram была сделана в турецком городе Измир. Она путешествовала по Турции и подробно освещала свою поездку в социальных сетях.
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Мира Полтева