Тело Яниса Тиммы должны транспортировать в Латвию

Фото: iStock/tiero
Тело покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы должны транспортировать домой в Латвию. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил его друг Гатис Лининьш. По его словам, перевозка покойного откладывалась не из-за проблем с деньгами, а из-за сопутствующих формальных процедур.
«Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — рассказал он в беседе с NEWS.ru.Лининьш отметил, что деньги на похороны Тиммы собрали еще в первый день, как стало известно о смерти баскетболиста. Их жертвовали, в том числе, друзья Яниса и жители Латвии.
Читайте также:
«На острие»: Психоаналитик раскрыла, что стало триггером для самоубийства экс-мужа Седоковой
«Мог спастись»: Выяснилось, при каком условии экс-муж Седоковой Тимма остался бы живым
Тело бывшего мужа Седоковой Тиммы оказалось никому не нужно
Данил Пономарев