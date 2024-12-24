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«Мог спастись»: Выяснилось, при каком условии экс-муж Седоковой Тимма остался бы живым

Психоаналитик Смолярчук: Тимма смог бы жить, если бы выбрал в жены не Седокову
Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Самоубийство экс-мужа Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы в российском обществе трактуют по-разному: кто-то уверен, что певица довела мужчину до критического состояния, а другие утверждают, что он таким образом хотел испортить жизнь своей экс-жене.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что причиной самоубийства Яниса Тиммы стал тривиальный клинический диагноз.

«Хочется этой истории придать красивый романтический флёр, что он якобы не выдержал расставания, разлука сломала его сердце. Что он был предан ей всей душой и не выбрал жизнь без неё. Это звучит очень по-шекспировски, и хочется в это верить, но, к сожалению, объяснение здесь достаточно тривиальное — у человека была затянувшаяся клиническая, патологическая депрессия, которое он никоим образом не лечил», — объяснила эксперт.



Он добавила, что шанс избежать смерти у баскетболиста был, однако тогда нужно было бы полностью переигрывать сценарий жизни.

«Если бы он нашел женщину себе домохозяюшку с отсутствием каких-то жизненных потрясений, с регулярным сексом, социально закрытую (не публичную), которая ждет его, которая ему хранит верность и не создает поводов для беспокойства, то она, возможно, успокоила его до уровня «договороспособности» и привела к психотерапевту, уговорила бы его лечиться», — сообщила психоаналитик.

По ее словам, у Яниса была открытая клиническая депрессия с затишьем и обострением.

«Его погубила болезнь. Он мог спастись, если бы лечился. Нельзя другого обвинять в этой смерти. Каждый человек отвечает за свое здоровье самостоятельно. И задача партнера — не усиливать заболевание, не обострять его, а помочь дойти до специалиста», — заключила эксперт.

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#шоу-бизнес
«Я из Дагестана, мне 14»: секс-скандал Владимира Епифанцева с подростком и какое запретное пристрастие шокировало его жену
24 декабря 2024, 14:25

Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Владимир Епифанцев не раз приковывал к себе внимание общественности скандальными выходками. В 2023 году актер фактически исключил Россию из своей жизни, назвав страну «фашистским государством», затем погрузился в грибную идеологию, а после и вовсе был уличен отношениях с молодыми девушками, причем сразу с несколькими. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Страсть к грибам


В 2023 году Госдума приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор, приобретение, хранение, пересылку или продажу редких растений и грибов. За такие действия предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет и штрафы до одного миллиона рублей. Запрет на сбор мухоморов стал для актера настоящим ударом, и он начал активно критиковать власти страны.
«Теперь у нас есть статьи за грибы! Нельзя собирать грибы, нельзя делать то, что приносит радость!» — сетовал Епифанцев.

Выяснилось, что Епифанцев уже много лет является своего рода «грибным гуру» и активно пропагандирует философию использования токсичных галлюциногенов.

Кульминацией этой истории стало его резкое заявление о России как о «фашистском государстве», где всё «хорошее» под запретом.
«У нас на все статьи. На грибы статьи! Нельзя грибы, все самое хорошее у нас нельзя! Можно только убивать людей по команде. Мы живем в фашистском военном государстве, — заявил он в эфире радиостанции «Аврора».

Неудачные браки и тирания


Владимир Епифанцев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Епифанцев состоял в браке дважды. Отношения с первой женой продлились всего три года. Юлия Стебунова позже призналась, что жила с тираном и несколько лет терпела жуткие скандалы и издевки со стороны супруга. Вторая жена Анастасия Веденская стала второй законной женой артиста. Она родила Владимиру двоих детей и провела с ним 14 лет в браке.

Последней каплей для Анастасии стала новая измена мужа. На этот раз он перешел все границы, начав роман с ее знакомой. Позже выяснилось, что в тот период у него также была связь с другой молодой девушкой по имени Юлия, которая похудела на 30 килограммов ради него, так как Владимир был строг в своих предпочтениях.

«Лучший вариант семейной жизни — свободные отношения, где вы не вмешиваетесь в дела друг друга. У тебя любовницы, а у нее любовники», — утверждал Епифанцев.

Скандал с подростком


Несколько лет назад Владимир Епифанцев оказался замешан в скандал, связанный с педофилией. Артисту приписывали роман с юной девушкой. Известно, что она жила у Епифанцева некоторое время, однако он отрицает, что нарушил закон. Актер познакомился с девушкой в социальных сетях.

«Сначала она была Инной и ей было 18 лет. Такой был аккаунт. Через год-полтора она призналась, что не Инна, а Жанна и ей было уже 16. Через полгода она сказала: «Я боюсь признаться тебе, но не Жанна. Я из Дагестана, меня зовут Патимат и мне 14...» — рассказывал артист.

При этом Епифанцев настаивал, что с девочкой его связывала только дружба.

Позже Владимир обратился через программу к родителям Патимат, заверив их, что им не о чем волноваться. Однако его жена Анастасия Веденская убеждена, что с Владимиром происходят какие-то необъяснимые метаморфозы. В социальных сетях актер не так давно начал публиковать ролики эротического содержания, что насторожило женщину.


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«Пытались купить на ночь»: кто хотел сделать из Жанны Фриске эскортницу и чем певица заплатила за славу
24 декабря 2024, 14:02

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Всеми любимая певица Жанна Фриске начинала свою карьеру в трудные 90-е годы. Разгул криминальных структур коснулся жизни начинающей певицы: её склоняли к эскорту, грабили и даже сломали нос. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Жанна Фриске впервые появилась на публике в составе группы «Блестящие» в 1996 году. Сначала Жанна вместе с другими участницами была на подтанцовке в группе. После у коллектива появился педагог по вокалу и вся группа стала пробовать петь.

Первые деньги — первые проблемы


Музыкальная группа «Блестящие» (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)


«Блестящие» быстро стали популярными и вокалисткам приходилось много работать. От репетиций, выступлений на корпоративных мероприятиях и в ночных клубах, а также бесконечных гастролей девушки сильно уставали, но популярность необходимо было поддерживать. Приятным бонусом были немалые гонорары за выступления.

Участницы группы обращали на себя внимание не только фанатов их творчества, но и бандитов, которые не прочь были провести ночь другую с знаменитой красавицей.

«Был и еще один минус. «Блестящие» появились в разгул бандитизма, и девчонок часто пытались купить на ночь. Был момент, когда Фриске фактически принуждали стать <цензура> и, обманувшись в своих ожиданиях, взорвали ее «Фольксваген Жук». Но Жанна не сломалась. Она была независимым и духовно сильным человеком. Кремень!» — передает слова Отара Кушанашвили канал Цветок кактуса.

Спланированное ограбление


Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

В тот день группа отработала концерты в Москве и должна была улететь с гастролями во Владивосток. У Жанны было два часа, что бы дома собраться в дорогу. Но у квартиры певицу поджидали преступники в масках. Фриске ударили кастетом прямо в нос, и она потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, то поняла, что ее затащили в квартиру и начали требовать деньги. Чтобы остаться в живых певица рассказала где прячет украшения и наличные деньги. Тогда грабители забрали пять тысяч долларов и драгоценности.

«Странные какие-то грабители были. Забрали украшения только из желтого золота. Украшения из белого, более дорогого, которое Фриске особенно любила, остались лежать на своих местах. Даже дорогие часы не взяли. Видно, не очень хорошо разбирались в драгметаллах», — удивлялся музыкальный продюсер Андрей Грозный.

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Кроме ценностей, пропала горбинка на носу


Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/ Михаил Фомичев)

После нападения грабителей оказалось, что они сломали певице нос и потребовалась операция по постановке костей в правильное положение.

«Жанну отвезли в больницу, где выяснилось, что негодяи сломали ей нос. Но она действительно была очень позитивным человеком и продолжала им оставаться даже в непростых обстоятельствах. Сказала: «Все, что ни делается, к лучшему. Мне мой нос никогда не нравился». Если помните, изначально на носу у нее была маленькая горбинка, а после того, как хороший доктор «поставил» его на место, она практически ушла», — рассказывал продюсер певицы.

Изменения формы носа Жанны Фриске публика обсуждала очень долго. Говорили про множество пластических операций и про то, что певице не нравится ее внешность. Сама же Жанна философски относилась к сплетнями. К слову, за ограбление и сломанный нос певицы никто не ответил. Дело рассматривали полицейские и даже сотрудники ФСБ, однако грабителей найти так и не удалось.

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«Был первый контакт»: как еще женатый SHAMAN был связан с Мией Бойка и в чем Лепс просит его расскаяться
24 декабря 2024, 11:44

SHAMAN (Фото: РИА Новости/Александр Иванов)

Скандальный поцелуй Ярослава Дронова и Мии Бойки несколько месяцев обсуждал весь Интернет. SHAMAN отрицал, что между ним и артисткой есть какая-то связь, помимо дружбы. Впервые о том, что произошло между артистами рассказала сама певица. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Миа Бойка о поцелуе с SHAMAN


Российская певица и телеведущая Миа Бойка (настоящее имя — Мария Бойко) поделилась, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поцеловал её в шею при их первой встрече. По словам девушки, этот неожиданный инцидент произошёл на премии «Муз-ТВ» в этом году. Дронов слегка обнял артистку, а затем поцеловал её в шею, хотя в тот момент он всё ещё был женат на своей второй супруге Елене Мартыновой.

Этот поступок вызвал множество слухов о возможном романе между ними. SHAMAN позже пояснил, что Бойка — его хорошая знакомая, и поцелуй был просто приветствием. Он добавил, что намеревался поцеловать её в щеку, но ошибся.

Сама Миа Бойка утверждает, что это была их первая встреча и ранее у них не было никаких контактов.
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«Это было внезапно, странно и это был наш первый с ним контакт в жизни. У нас с ним в плане отношений ничего нет. Мы просто тогда увиделись, и он меня поцеловал. Я офигела», — сказала Бойка на телешоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

SHAMAN позже объяснил, что Миа является его хорошей знакомой и была не против его откровенного жеста.

«Миа Бойко — моя хорошая знакомая, которую я поприветствовал своим поцелуем. Ну сыграл я такого графа Дракулу немножко, ну и что? Ничего такого в этом нет. Поцеловал и поцеловал. Почему? «Потому что я так хотел», — заявил Ярослав, добавив, что Миа не возражала, и они позже обсуждали этот момент.

Однако сама Миа не помнит, чтобы говорила о поцелуе с певцом.

По её словам, Ярослав действительно проявлял к ней интерес, но это ни к чему не привело. Звезда призналась: «Он оплатил мне визит к врачу. Но почему ничего не продолжилось? Потому что его действия прекратились. Он как-то отдалился, а потом я увидела, как он целует другую».

Развод SHAMANа с женой и слухи о новом романе


13 октября SHAMAN объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой после семи лет брака. Некоторые пользователи сети начали обвинять Бойку в разрушении семьи, подозревая её в романе с певцом.

На это Миа ответила: «Я не знаю, какая энергия увела его из семьи, но сейчас мы с ним не общаемся».

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Григорий Лепс рассказал о грехах SHAMANа


Друзья Ярослава поддерживают его в этой непростой ситуации, хотя не все из них одобряют решение о разводе. Однажды вместе с SHAMAN в студии Бориса Корчевникова появился Григорий Лепс, он отметил, что молодому исполнителю есть о чем задуматься.

«Я человек верующий, он — не совсем. Но ничего страшного. Я могу привести его в свою комнату, у меня там 300 икон. Поставлю на колени, закрою на сутки, и пусть отмалит свои грехи. А потом зайду проверю и спрошу у Господа: 'Ну как, справился?' Если нет — еще на сутки», — поделился артист.

Поклонники SHAMANа и Лепса считают, что слова о замаливании грехов были сказаны не случайно. Возможно, Лепс, переживший развод, знает о скрытых проблемах своего коллеги или о чем-то другом.

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Уничтожила чужую семью: с кем Седокова изменяла Янису и почему состоятельного спортсмена не на что похоронить
24 декабря 2024, 10:00

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

После трагической смерти баскетболиста Яниса Тиммы российский шоу-бизнес оказался разделён на два лагеря. Одни утверждают, что экс-супруга спортсмена Анна Седокова не несёт ответственности за его поступок, в то время как другие, включая Екатерину Гордон, уверены, что певица довела бывшего мужа до отчаяния. Кто виноват в смерти молодого мужчины на самом деле расскажет «Радио 1».

Катя Гордон обвинила Седокову в смерти Яниса


Узнав о печальной новости, известный юрист поделилась своими мыслями в социальных сетях. Екатерина выразила шок от реакции Седоковой, которая после смерти Тиммы заявила, что «жила в аду».

«Я Аню Седокову презираю вот прям вообще, как явление. Я считаю, что вот таких персонажей мамы сыновей должны гнать поганой метлой из квартир. Что, кстати, в свое время многие сделали. Я считаю, что она не роковая женщина и даже не черная вдова. Она стопроцентный герой фильма «Паразиты». Помните, вот эти мерзкие товарищи, которые попадают в чужую семью и, вгрызаясь, уничтожают, выжигают все пространство вокруг. Ее переживания, они связаны больше всегда с экономической составляющей. Больше того, настолько неглубокий и непонятийный человек, что она даже умудряется публично об этом жаловаться. То есть настолько человек оторван от вообще каких-то понятий воспитания, она на полный серьез на всю страну жалуется, что ее муж денег домой уже вот год не несет. Унижая этого самого мужа публично», — отметила Екатерина.

Она намекнула на то, что Седокова изменяла Янису Тимме во время их брака. Гордон также напомнила, что певица стала причиной разрушения ее отношений с адвокатом Сергеем Жориным. Екатерина утверждает, что, пока она находилась на сохранении во время беременности, Седокова переехала к ее мужу. Вернувшись из больницы, Гордон обнаружила в ванной ее косметику.

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«Двенадцать лет назад я лежала на сохранении и была в очень тяжелом состоянии. После этого я была вынуждена прорабатывать ситуацию с психологом. Слава Богу, у меня нашелся хороший специалист, с которым я пережила этот кризис, потому что мысли у меня были очень разные. Я была еще замужем, но Анечка при этом совершенно спокойно расставляла скляночки на полочки, где еще стояли мои кремы. Конечно, скляночки потом вылетели оттуда с ее нехитрым шмотом. Тем не менее, ее совершенно никак не смутила беда женщины в браке, которая на сохранении», — рассказала юрист.


Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

По словам Екатерины, Анна, живя с Янисом, встречалась с другими мужчинами, активно пытаясь найти себе более выгодную партию. Гордон уверена, что Седокова не хотела терять времени, поскольку ее молодость уходит.

«Например, я юрист, я поэтому вообще без проблем старею, потому что старый юрист даже возрастет в цене, он вызывает больше доверия, у него просто опыт больше, а вот представляете, например, проститутка, которая стареет и, естественно, падает в цене, и тут вот такой вот казус происходит, и тем активнее, тем подлее ее какая-то позиция по жизни. А еще я думаю, что скоро всплывет история, а куда Анька-то еще в браке в Питер-то, к кому ездила, что там за спортсмен, поговаривают», — заявила Гордон.

Экс-супруг Гордон опроверг связь с Седоковой


Бывший супруг Екатерины Сергей Жорин опровергает слухи о романе с Анной Седоковой. Адвокат утверждает, что его экс-жена была введена в заблуждение из-за фотографии, опубликованной Седоковой в ее блоге. На этом снимке певица позирует в мужских джинсах, которые Гордон приняла за брюки своего мужа. Екатерина также утверждала, что Седокова сделала фото в интерьере их квартиры.

«Что касается предполагаемых измен с Седоковой, это неправда. Джинсы не мои, паркет и плинтус не из моей квартиры. Но кого это действительно интересует? Грустно, что некоторые люди используют трагические события для собственной выгоды», — заявил адвокат в интервью порталу «Voice».

Яниса не на что хоронить


Напоминаем, что Янис Тимма ушел из жизни в день рождения Анны Седоковой. Его тело было обнаружено в ночь на 17 декабря, и в тот же день певицу госпитализировали с нервным срывом. По информации представителей Седоковой, она по-прежнему находится в больнице.

Первым, кто вызвал волну общественного возмущения, стал близкий друг Тиммы Гатис Лининьш. В социальных сетях он опубликовал сообщение о том, что у матери баскетболиста Аусмы нет средств для организации похорон. Он начал сбор денег на транспортировку и прощание с Янисом.
«Пожалуйста, помогите нам по мере возможности, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и его похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, мы всегда будем помнить Яниса как теплого, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны за любую помощь», — написал Лининьш.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Согласно предварительным расчетам семьи, на перевозку тела и похороны планировалось выделить около 40 тысяч евро. Спортсмена собирались похоронить в Риге. Уже тогда преданные фанаты Яниса Тиммы задавались вопросом о том, куда могли исчезнуть все деньги, которые он зарабатывал, играя в NBA.

Некоторые высказывали мнение, что все деньги, заработанные спортсменом, могли быть потрачены на Анну Седокову, которая, в свою очередь, не собиралась помогать своему экс-супругу после его смерти.

Ситуация накалилась еще больше после заявлений отца Яниса Тиммы, который, переживая утрату, решил публично высказать свое недовольство бывшей невесткой. В разговоре с журналистами он обвинил певицу в том, что именно она внесла разлад в их семью.

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«Все началось с ее вмешательства в нашу жизнь», — заявил Райтис Тимма.

Тем временем, напряжение нарастало. Отец и бывшая жена спортсмена продолжали делать громкие заявления, а друзья Тиммы регулярно подливали масла в огонь новыми обвинениями. Блогер и близкий друг баскетболиста Марк Пугачев также не остался в стороне и утверждал, что певица разрушила все мечты молодого спортсмена, якобы истощив его финансовые ресурсы. Он добавил, что когда Тимма перестал быть привлекательным кандидатом для отношений, она просто отвергла его.
«Она хотела яркой жизни и вечеринок, но это все закончилось. Он был одержим ею и очень любил ее детей. Я уверен, что у Ани есть кто-то, кто помогает ей сохранить хорошую репутацию», — заявил Пугачев.
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#шоу-бизнес
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Боярский и Джигурда: неожиданные романы Ларисы Удовиченко, игромания и предательство родной дочери
23 декабря 2024, 18:10

Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко многие годы в кино и на сцене театра игла потрясающих женщин, завораживая зрителя своим талантом. За всенародную славу и популярность звезда, похоже, расплатилась одиночеством в своей личной жизни.
О трех наслужившихся браках актрисы и сбежавшей заграницу дочери читайте в материале «Радио 1».

Лариса Удовиченко всегда была очень притягательной женщиной. Талантливая актриса сама откровенно признается в том, что она легко влюбляется.

«Кого я только не любила! И Михаила Боярского, и Сергея Шакурова, и Никиту Джигурду, и Николая Еременко, и Виктора Степанова. Словом, как актриса и как женщина без любви себя не мыслю», — говорит Удовиченко.

Три не сложившихся брака


Любовь Полехина, Зураб Кипшидзе, Лариса Удовиченко, Светлана Смехнова (Кадр из художественного фильма «Дочки-матери»/РИА Новости)


Первый раз Лариса Удовиченко вышла замуж за актера Александра Панкратова. Актриса сама предложила на ней жениться, потому что ей нужна была прописка в Москве. А вот Панкратов воспринял брак всерьез и надеялся, что Лариса полюбит его после свадьбы. Но не сложилось, и получив от «Мосфильма» свою жилплощадь, Удовиченко подала на развод.

Вторым супругом актрисы стал режиссер Андрей Эшпай. Но и эти отношения не принесли большого счастья актрисе. Муж ужасно ревновал Ларису к коллегам по сцене и поклонникам. Из этого брака Удовиченко тоже ушла сама.

Третий и самый долгий брак у актрисы был с пианистом и коммерсантом Геннадием Болгариным (Фридманом). В этом браке Удовиченко впервые стала мамой — у нее родилась единственная дочь Мария. Гармонию семейной жизни разрушила игромания мужа. Из-за догов он вынужден был уехать от кредиторов. Актрисе от мужа остались только долги. Муж не приехал даже на развод.

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Дочь отказалась от фамилии и уехала в Европу


Лариса Удовиченко (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

После развода родителей Машу воспитывала мама Удовиченко. Сама Лариса постоянно была занята съемками и, чтобы компенсировать свое отсутствие в жизни дочери, одаривала ее дорогими подарками, что в итоге привело к избалованности девочки.

После школы Мария пробывала себя в разных направлениях. Она с первого раза поступила в ГИТИС, но вскоре осознала, что актерское искусство не вызывает у нее интереса. Девушка училась в экономическом университете, но так и не окончила его. Позже были курсы дизайна и режиссуры в Европе, но все оказалось не по душе. Лариса Удовиченко всегда поддерживала ее материально, оплачивая образование и проживание за границей.

Оказавшись вдали от дома Мария отказалась от фамилии матери и выбрала выбрала неординарный псевдоним – Милуша. Девушка уже много лет живет в Италии и возвращаться не спешит.

Так одна из самых ярких актрис СССР в свои 69 лет осталась в полном одиночестве. В одном из интервью, на вопрос, счастлива ли она, актриса ответит честно:

«В профессии счастлива, в жизни нет. Слава Богу, профессия компенсирует».

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Приводил любовниц в постель жены: скандальная правда об «идеальном» браке Родригеза и его новом романе с Катей Кабак
23 декабря 2024, 13:47

Тимур Родригез (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец и телеведущий Тимур Родригез в течение 16 лет создавал образ идеального семьянина и заботливого отца. С 2007 года он был в браке с Анной Девочкиной, которая подарила ему двоих замечательных сыновей. Фанаты восхищались прочными отношениями пары и даже не могли представить, что они могут расстаться. Какие скелеты хранились в шкафу шоумена расскажет «Радио 1».

Начало карьеры


Карьера Тимура Родригеза стремительно пошла в гору после его победы в конкурсе «Лети в Нью-Йорк с MTV». Он устроился стажёром на телеканал, где проработал шесть месяцев в программе Ивана Урганта.
«Он выполнял различные поручения для Вани, но в итоге на постоянную работу взяли другого стажёра, а Тимур ушёл на МУЗ ТВ», — вспоминал продюсер музыкального канала Андрей Стрелков.

После этого шоумен активно участвовал в различных проектах и работал диджеем на популярной радиостанции. Его популярность росла, и он становился всё более узнаваемым, однако настоящую славу ему принесло участие в легендарном юмористическом шоу Comedy Club. Этот проект привлекал зрителей оригинальным форматом и дерзким юмором, не щадившим никого. Из простого парня из Пензы Родригез мгновенно превратился в главную звезду программы.

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Первая любовь и расставание


На пике своей популярности Тимур Родригез встретил москвичку Диану Соловьёву. Сначала он приглашал её к себе в квартиру на Проспекте Мира, которую снимал с друзьями, а затем арендовал жильё на Маяковской.

Вскоре они начали жить вместе. Тем временем слава комика росла, а его доходы от корпоративов увеличивались, что заставляло Родригеза посвящать всё своё свободное время этим мероприятиям.

В его телефон начали поступать сообщения от женщин, и поклонницы не стеснялись знакомиться с ним даже в присутствии Дианы. Девушке было сложно смириться с чрезмерной популярностью своего партнёра, и в итоге она решила разорвать отношения.
«Когда Диана сказала, что им нужно расстаться, он обнял её и расплакался. Пообещал, что она всегда останется для него близким человеком и сможет рассчитывать на его поддержку. Через пару дней она позвонила ему, поняв, что ошиблась, и захотела вернуться. Но он не сразу ответил на звонок, так как был в клубе, а потом говорил с ней очень сухо. Диана даже начала сомневаться, были ли его слёзы и обещания искренними», — делилась подруга Дианы Наталья.

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Свадьба и измены


Вскоре Тимур познакомился со своей будущей супругой Анной Девочкиной. В 2007 году они случайно встретились в клубе, где отдыхала Анна, и, к удивлению Тимура, она не знала, кто он такой. Девочка была серьёзной бизнес-леди и совершенно не интересовалась шоу-бизнесом.
«Искра, страсть или любовь с первого взгляда — эти чувства знакомы всем. Я сам так познакомился со своей женой Аней осенью, когда многие недооценивают романтику», — рассказывал шоумен в интервью KP.RU.

Через несколько месяцев после знакомства Тимур сделал Анне предложение на вулкане Этна в Италии. Пара выбрала тихую свадьбу в кругу семьи. Спустя два года у них родился сын Мигель, а вскоре и Даниэль. Когда мальчики подросли, Анна вернулась к предпринимательству и открыла онлайн-магазин детской одежды для мальчиков.

За 16 лет совместной жизни пара не только построила загородный особняк, но и приобрела просторную квартиру в Москве. Более того, они задумывались о третьем ребенке. Однако со временем их брак, который многим казался идеальным, начал давать трещины. Еще недавно шоумен, поздравляя жену с днем рождения, признавался ей в любви.

«Наверное, я сделал что-то хорошее, раз мне досталась именно ты! Осталось понять, что плохого сделала ты, за что тебе достался именно я! С днем рождения, моя любовь!» — иронично писал он.
Тем не менее, уже тогда звезду шоу «Маска» часто замечали в компании разных девушек. Участие в популярном проекте принесло ему новую волну популярности и множество искушений. В сентябре 2023 года артист объявил в социальных сетях о расставании с Анной: «Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся любящими родителями наших детей. Прошу отнестись с пониманием к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем».

Сначала экс-супруги не хотели раскрывать причины развода. Однако вскоре Тимур Родригез появился на публике с актрисой Катей Кабак. Узнав об этом, бывшая жена шоумена поделилась своими мыслями в соцсетях.

«Он изменял. Ой, он просто творческая личность», — отметила она.

Подруги Анны похже подтвердили слухи об изменах певца: «Приводил любовниц прямо в постель жены».
Тимур Родригез и актриса Катя Кабак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В попытке сохранить репутацию артист дал интервью журналисту Лауре Джугелии, где пытался оправдаться, но только усугубил ситуацию. Родригез признался, что сообщил супруге о разводе по телефону и не жалеет об этом решении, считая его «максимально правильным».

«Я рад, что это решение было принято, как бы странно это ни звучало. Лучше найти человека, с которым вы будете понимать друг друга, чем оставаться в том, чем вы являетесь», — подчеркнул он.

Спустя месяц после расставания он нашел новую пассию в лице Кати Кабак. Однако ходят слухи, что их отношения начались гораздо раньше. Друзья Анны отмечают, что она до сих пор не может оправиться от предательства и измен бывшего мужа.

«Ей писали любовницы Тимура, утверждая, что он изменял все эти годы. Аня считает, что всему виной звездная болезнь — после появления в шоу ''Маска'' популярность ударила ему в голову», — делились друзья Девочкиной.

Недавно шоумен посетил одно из шоу на федеральном канале вместе с новой избранницей. За год отношений он осознал, что мечтал именно о таком союзе. Он назвал Катю «лучшей женщиной в мире» и отметил, что у них практически не возникает ссор.


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Грязь и помои: рядом с кем нашли мертвую невестку Марии Шукшиной Зильбер и как ей удалось пробраться в знаменитую семью
23 декабря 2024, 11:45

Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)

22 декабря 26-летняя Фрейя Зильбер, экс-невестка Марии Шукшиной, была найдена мертвой в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге.
Рядом с погибшей на момент трагедии находилось два человека. Мужчина 32-х лет и 26-летняя девушка. К моменту приезда медиков Фрейя Зильбер и мужчина скончались, 26-лентюю девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительная причина смерти молодых людей — передозировка наркотиками. О жизни и скоропостижной смерти Фрейи Зильбер читайте в материале «Радио 1».

Связь с семьей Марии Шукшиной


Андрей Малахов и Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)


Перед широкой аудиторией Фрейя Зильбер предстала в 2017 году на шоу Андрея Малахова. Тогда девушка во всеуслышание заявила, что находится на последнем месяце беременности от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной. Марк не захотел признать ребенка и Зильберг после рождения сына пришлось проводить тест ДНК. В апреле 2018 года отцовство Касаткина было подтверждено и семья Шукшиных приняла внука в семью. После этого в социальных сетях Марии Шукшиной начали появляться фотографии с её новоиспеченным внуком.

Фрейя Зильбер с сыном (Фото: соцсети)

Публичный скандал с установлением отцовства был для Зильбер поводом заработать побольше денег. Дело в том, что Фрея (настоящее имя девушки Анастасия) всегда стремилась к беззаботной богатой жизни. Приехав в Москву, девушка целенаправленно искала себе богатого жениха. Удачной партией оказался, по ее мнению, Макар Касаткин. Пара познакомилась в социальных сетях и очень скоро Фрейя перебралась жить к Макару в квартиру на Таганке. Но богатой жизни молодой человек Зильбер не обеспечил, деньги у обеспеченной родни Макар не брал, тогда начались скандалы и пара рассталась. Зильбер нашла возможность самостоятельно зарабатывать на известной семье и пошла на шоу.

Когда ток-шоу перестали платить, бросила ребенка


Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Вскоре жизнь вошла в прежнее русло и скандал с ребенком стал не интересен публике. Это означало, что источник дохода Зильбер иссяк. В начале 2020 года Фрейя привезла сына к Шукшиным и предложила оставить ребенка на воспитание.

«Наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. По контракту она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами. Только с редакторами. Только по сценарию. За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает... Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев! Но кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала - нет рейтинга! Не заполучив нас, рейтинги стали падать, и тогда в конце 2019 они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» - писала в социальных сетях Мария Шукшина.

Стоит отметить, что оставлять детей на воспитание Зильбер не впервой. В 14 лет она родила первого ребенка, дочку Еву, и оставила ее в Барнауле на воспитание своей матери.

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Смерть от передозировки


Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)

После того как Фрейя Зильбер снова стала свободной, она отправилась покорять Санкт-Петербург. О девушке долгое время ничего не было слышно, она лишь изредка обращалась за финансовой помощью к семье Шукшиных.

21 декабря на станцию скорой помощи поступил звонок с сообщением, что в квартире дома 2 по Народной улице скончалась девушка. Звонивший назвал фамилию девушки и сообщил о её смерти.

Медики, прибывшие по указанному адресу, подтвердили смерть двоих: помимо Зильбер, скончался 32-летний житель Санкт-Петербурга. 26-летнюю девушку с отравлением опиатами медики забрали в больницу. Как пишет Starhit, рядом находились шприцы и трубка для курительных смесей. Точная причина смерти будет установлена после судебной экспертизы.

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Алсу заговорила о смерти после развода с Абрамовым: шокирующее признание певицы и тайные любовницы миллиардера
23 декабря 2024, 11:27

Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал вокруг развода Алсу и Абрамова продолжается уже несколько месяцев. Несмотря на официальное расставание, окончание судебных разбирательств в ближайшее время не предвидится. Помимо споров о разделе имущества, экс-супруги продолжают выяснять отношения в медиаполе. Артистка обвиняет команду Абрамова в заказных статьях, в то время как со стороны бизнесмена распространяются слухи о том, что певица уже давно нашла замену своему бывшему мужу. О том, что сейчас происходит в личной жизни бывших супругов расскажет «Радио 1».

Адвокат Абрамова ответил на обвинения Алсу


Адвокат Александр Добровинский прокомментировал высказывания певицы Алсу о том, что её экс-муж якобы заказывает статьи в СМИ. Он отметил, что никто не занимается подобными делами, и предположил, что у артистки развилась мания величия, из-за чего ей мерещатся заговоры.

Правозащитник подчеркивает, что ни он, ни бизнесмен Абрамов не стремятся очернить имя певицы. Более того, он утверждает, что получил от Абрамова четкие указания не задевать её чувства. Однако, по его словам, певица не верит в это.

«Что бы ни писали о её бывшей супруге — будь то желтая, белая или розовая пресса — Алсу Релифовна считает, и, похоже, будет считать, что все это заказные материалы от её бывшего мужа. К сожалению, у госпожи Абрамовой наблюдается мания величия», — заявил Добровинский.

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Кроме того, адвокат отметил, что даже без заказных статей в прессе будут появляться материалы о конфликте бывших супругов.

«Тема "Абрамова против Абрамова" вызывает большой интерес у СМИ. Пишут о подругах Алсу и её возможных отношениях с Яном, и я уверен, что это будет продолжаться до тех пор, пока существует спрос. Но Ян здесь ни при чем. Надеюсь, что и Алсу тоже. Хотя для сбора залов на концерты нужно как-то привлекать внимание», — добавил Добровинский.


Личная жизнь Алсу после развода


Алсу и Ян Абрамов (Фото: соцсети)
Кроме того, адвокат Александр Добровинский снова намекнул на то, что сердце Алсу больше не свободно. Ранее певица опубликовала в запрещенной соцсети отрывок из интервью Добровинского, в котором он упоминает имя её нового возлюбленного, и попросила предоставить «не запиканную» версию.

«Мне постоянно звонят журналисты, пытаясь выяснить подробности личной жизни Алсу. Как будто это меня интересует, и я всё знаю. При этом сама Абрамова всё отрицает. Поэтому предлагаю пойти по её логике: у Алсу нет личной жизни. Вообще. Она не была во Франции и на Ибице этим летом. У неё нет гражданства Великобритании, и у её отца, бывшего сенатора, тоже никогда не было британского гражданства. Мужчин она не видит, они её не интересуют, как и она их. Живёт затворницей, никуда не выходит, на вечеринках не появляется. Миллиарды от бывшего мужа она не требует. Суды против него и его родственников идут сами по себе, и вообще, это всё выдумки адвоката бывшего мужа. Она о судах никогда не слышала», — с иронией отметил адвокат.


Ян Абрамов стал завидным женихом


Добровинский раскрыл детали личной жизни бизнесмена Яна Абрамова после развода с певицей. Он дал понять, что предприниматель не испытывает недостатка в женском внимании и сейчас является «главным женихом» страны.

«В нашей стране появился главный жених — Ян Абрамов. Каждый день мне звонят люди, которых я не видел годами. Звонят дамы разного возраста и просят: «Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым», — поделился адвокат в программе «Завтрак со звездой».


Алсу шокировала поклонников размышлениями о смерти


Недавно Алсу затронула серьезную тему и заявила о готовности помочь людям после своей смерти. Певица, известная по хиту «Зимний сон», открыто высказалась о желании отдать свои внутренние органы для трансплантации тем, кто в них нуждается.
«Да, если это спасет кому-то жизнь. Они мне после смерти точно не понадобятся», — отметила Алсу. Она также спокойно относится к вопросу кремации своего тела: «На усмотрение моих родных и близких. Пусть решают, как им будет удобнее меня посещать. Мне мое тело уже не понадобится на том свете», — объяснила артистка свое решение.

Откровения артистки вывали обеспокоенность у поклонников.

«С чего она такая красивая и молодая заговорила о смерти?», «В могилу после развода собралась?» — недоумевают подписчики артистки.

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Бросил жену и сына ради 17-летней любовницы: исповедь Алексея Глызина о многочисленных изменах и связи с Пугачевой
23 декабря 2024, 10:12

Алексей Глызин (Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

Исполнитель хита «Зимний сад» Алексей Глызин впервые публично раскаялся в изменах свей супруге. После 13 лет брака артист влюбился в 17-летнюю Евгению Герасимову, и это чувство оказалось настолько сильным, что музыкант решил покинуть не только свою семью, но и группу «Веселые ребята». Как сложилась жизнь певца после предательства расскажет «Радио 1».

Личная жизнь Алексея Глызина


Первой супругой Глызина была Людмила, с которой у него родился сын Алексей. Измена произошла во время съемок, когда Глызин встретил девушку по имени Женя, она мгновенно его привлекла своей харизмой и сексуальностью.

В интервью на шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Глызин откровенно поделился подробностями своей личной жизни.

«Я, подчиняясь какому-то непонятному зову, просто взял, рано утром вышел из дома, где жила моя семья, где жил мой сын, моя супруга, и ушел к другой женщине. Я не знаю, как это можно расценивать. Конечно, это было такое, мягко говоря, предательство. Понимая, всю низость этого поступка моего, я не мог ничего поделать с собой», — признался артист.

Он подчеркнул, что стал полностью зависим от желаний Евгении и находился под ее сильным влиянием: «Она околдовала меня. В ней есть какая-то магия. Это было похоже на наваждение. В тот период я жил под воздействием дурмана».

Тем не менее, для Евгении эти отношения оказались лишь мимолетной игрой. Девушка отказалась выйти замуж за Глызина и вскоре ушла к гитаристу группы «Земляне» Вячеславу Махренскому. Разбитый крахом романа Глызин переживал трудные времена и находился на грани срыва, но его спасла любимая работа.

Со временем артист восстановил отношения с бывшей женой Людмилой и сыном.

Алексей Глызин и Сания Бабий (Фото: соцсети)

Новый брак и измены


Второй женой артиста стала чемпионка мира по художественной гимнастике Сания Бабий. У них родился сын Игорь, и первые годы брака были наполнены счастьем. Однако в 2011 году Глызин снова оказался на пути неверности, что едва не привело к разводу. Сания вспоминала, как Алексей приходил к ней с жалобами на здоровье, дарил подарки и бриллианты, что в конечном итоге заставило ее уступить.

Со временем Глызин стал примерным семьянином. Недавно супруги отметили 31-ю годовщину свадьбы, а главной радостью певца стали его сыновья и 18-летний внук Денис.


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Отношения Глызина с Пугачевой


Глызин познакомился с певицей Аллой Пугачевой благодаря другу Виталию Любезнову. В тот момент Примадонна искала музыкантов с хорошими инструментами, а у Глызина была гитара Gibson Les Paul. В дальнейшем он начал выступать на разогреве у нее.

«Это была редкая возможность играть на профессиональных инструментах, и я решил прийти. Алла посмотрела и сказала: „Ладно, годится“. Так я начал работать в ее коллективе», — поделился музыкант с журналистами телеканала RTVI.

Однажды после концерта к Глызину подошел клавишник «Веселых ребят» Александр Буйнов и предложил ему встретиться с руководителем ансамбля Павлом Слободкиным. Глызин согласился перейти к ним, так как это открывало новые горизонты.

«Попасть в коллектив Пугачевой было как выиграть счастливый билет, а в „Веселые ребята“ — все равно что полететь в космос», — размышлял Глызин.

Несмотря на крепкие дружеские связи с членами коллектива, артист решил уйти. Пугачева отреагировала на его решение спокойно, обняла его и благословила на новую работу.

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