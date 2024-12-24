«Мог спастись»: Выяснилось, при каком условии экс-муж Седоковой Тимма остался бы живым

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Самоубийство экс-мужа Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы в российском обществе трактуют по-разному: кто-то уверен, что певица довела мужчину до критического состояния, а другие утверждают, что он таким образом хотел испортить жизнь своей экс-жене.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что причиной самоубийства Яниса Тиммы стал тривиальный клинический диагноз.
Он добавила, что шанс избежать смерти у баскетболиста был, однако тогда нужно было бы полностью переигрывать сценарий жизни.
По ее словам, у Яниса была открытая клиническая депрессия с затишьем и обострением.
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«Хочется этой истории придать красивый романтический флёр, что он якобы не выдержал расставания, разлука сломала его сердце. Что он был предан ей всей душой и не выбрал жизнь без неё. Это звучит очень по-шекспировски, и хочется в это верить, но, к сожалению, объяснение здесь достаточно тривиальное — у человека была затянувшаяся клиническая, патологическая депрессия, которое он никоим образом не лечил», — объяснила эксперт.
Он добавила, что шанс избежать смерти у баскетболиста был, однако тогда нужно было бы полностью переигрывать сценарий жизни.
«Если бы он нашел женщину себе домохозяюшку с отсутствием каких-то жизненных потрясений, с регулярным сексом, социально закрытую (не публичную), которая ждет его, которая ему хранит верность и не создает поводов для беспокойства, то она, возможно, успокоила его до уровня «договороспособности» и привела к психотерапевту, уговорила бы его лечиться», — сообщила психоаналитик.
По ее словам, у Яниса была открытая клиническая депрессия с затишьем и обострением.
«Его погубила болезнь. Он мог спастись, если бы лечился. Нельзя другого обвинять в этой смерти. Каждый человек отвечает за свое здоровье самостоятельно. И задача партнера — не усиливать заболевание, не обострять его, а помочь дойти до специалиста», — заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева