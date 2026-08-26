Россиянам рассказали, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D осенью

26 августа 2026, 17:39

Диетолог Мухина: печень трески содержит большое количество витамина D

Фото: iStock/samael334

Витамин D в большом количестве содержится во всех продуктах животного происхождения. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.





В разговоре с RT эксперт отметила, что главным источником витамина D является жирная рыба и сельдь. Его также много в любой икре, сметане, твороге и сыре. Кроме того, этот витамин есть в орехах.





«Но самое большое количество данного витамина содержится в печени трески. Это достаточно доступный у нас продукт. Ее можно использовать в салатах, делать намазки с использованием яиц, лука и зелени», — поделилась диетолог.