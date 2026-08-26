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Россиянам рассказали, какие продукты помогут восполнить дефицит витамина D осенью

Диетолог Мухина: печень трески содержит большое количество витамина D
Фото: iStock/samael334

Витамин D в большом количестве содержится во всех продуктах животного происхождения. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.



В разговоре с RT эксперт отметила, что главным источником витамина D является жирная рыба и сельдь. Его также много в любой икре, сметане, твороге и сыре. Кроме того, этот витамин есть в орехах.

«Но самое большое количество данного витамина содержится в печени трески. Это достаточно доступный у нас продукт. Ее можно использовать в салатах, делать намазки с использованием яиц, лука и зелени», — поделилась диетолог.

По ее словам, всего одна столовая ложка печени трески обеспечит организм суточной нормой не только витамина D, но и витаминов A и E. Разнообразное и полноценное питание позволит поддержать здоровье организма в осенний период, заключила Мухина.
Элина Позднякова

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