Россиян предупредили о серьёзной опасности кардионагрузок
Врач Гильманов: повышение пульса при нагрузках ведёт к тромбообразованию
Повышение частоты пульса во время физических нагрузок способно навредить здоровью. Такое предупреждение на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучил заведующий кардиологическим отделением Республиканской клинической больницы Татарстана Альберт Гильманов.
Врач сообщил, что при пульсе 50–60 ударов в минуту сердце получает максимально полноценное кровоснабжение.
«Чем выше пульс, тем меньше крови приходит к самому сердцу. Мы не ведём речь о кардиотренировках. Наоборот: повышение пульса выше 100 может провоцировать сердечные болезни. Если человек заходит на нагрузку с исходным пульсом в 90, который может повыситься до 140, это чревато последствиями», — пояснил специалист.Гильманов отметил, что ускоренное сердцебиение ведёт к росту артериального давления, возможным обморокам и спазму сосудов. В случае разрыва ослабленных сосудов запускается процесс тромбообразования, что в перспективе оборачивается инфарктом или инсультом.