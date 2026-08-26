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Россиян предупредили о серьёзной опасности кардионагрузок

Врач Гильманов: повышение пульса при нагрузках ведёт к тромбообразованию
Фото: Istock/Foremniakowski

Повышение частоты пульса во время физических нагрузок способно навредить здоровью. Такое предупреждение на пресс-конференции в «Татар-информе» озвучил заведующий кардиологическим отделением Республиканской клинической больницы Татарстана Альберт Гильманов.



Врач сообщил, что при пульсе 50–60 ударов в минуту сердце получает максимально полноценное кровоснабжение.

«Чем выше пульс, тем меньше крови приходит к самому сердцу. Мы не ведём речь о кардиотренировках. Наоборот: повышение пульса выше 100 может провоцировать сердечные болезни. Если человек заходит на нагрузку с исходным пульсом в 90, который может повыситься до 140, это чревато последствиями», — пояснил специалист.
Гильманов отметил, что ускоренное сердцебиение ведёт к росту артериального давления, возможным обморокам и спазму сосудов. В случае разрыва ослабленных сосудов запускается процесс тромбообразования, что в перспективе оборачивается инфарктом или инсультом.
Ольга Щелокова

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