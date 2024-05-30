Температура в Дели побила все рекордные значения Индии

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Температура воздуха в столице Индии достигла 52,3°C, что стало рекордом за всю историю Индии.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», специалисты и учёные предупреждали о красном уровне опасности для Дели, население которого, по оценкам, составляет более 30 млн человек.
А российские учёные лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН совместно с ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН первыми в мире определили концентрации водорода в алмазах.
Ранее учёные Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН установили, что перепады погоды могут усугубить состояние больных коронавирусом вплоть до летального исхода.
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А российские учёные лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН совместно с ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН первыми в мире определили концентрации водорода в алмазах.
«Также была установлена связь концентрации водорода в алмазах с величиной поглощения спектра в ИК-излучении, что делает возможным теперь определять концентрации водорода с помощью экспрессного метода ИК-спектроскопии», — добавил в беседе с RT главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Феликс Каминский.
Ранее учёные Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН установили, что перепады погоды могут усугубить состояние больных коронавирусом вплоть до летального исхода.
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Мелисса Тимофеева