23 ноября 2026, 13:07

Стоматолог Узакова: холодный воздух может вызвать термический шок в зубах

Фото: iStock/Staras

С наступлением холодов любители бега и быстрой ходьбы на свежем воздухе могут столкнуться с резкой или ноющей болью в челюсти. Нередко неприятные ощущения связывают с переохлаждением, однако причиной может быть повышенная чувствительность зубов или скрытые повреждения эмали. О том, почему дыхание ртом на морозе провоцирует зубную боль и в каких случаях она может указывать на воспаление нерва, «Известиям» рассказала врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова.