Стоматолог объяснила резкую зубную боль на холоде
С наступлением холодов любители бега и быстрой ходьбы на свежем воздухе могут столкнуться с резкой или ноющей болью в челюсти. Нередко неприятные ощущения связывают с переохлаждением, однако причиной может быть повышенная чувствительность зубов или скрытые повреждения эмали. О том, почему дыхание ртом на морозе провоцирует зубную боль и в каких случаях она может указывать на воспаление нерва, «Известиям» рассказала врач-стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова.
По словам специалиста, одна из основных причин неприятных ощущений — непосредственное воздействие холодного воздуха на зубы. Во время бега или быстрой ходьбы организму требуется больше кислорода, поэтому человек начинает чаще дышать через рот. В отличие от носовой полости, которая согревает поступающий воздух, ротовая полость не выполняет такую функцию. В результате холодный поток попадает непосредственно на зубы и может вызывать резкую болевую реакцию.
Происходит локальный термический шок, по ощущениям сопоставимый с глотком ледяной воды. Здоровая и плотная эмаль способна выдержать такой перепад температур, но даже небольшое истончение защитного барьера может вызвать острую боль.
Как отмечает стоматолог, особенно чувствительными к воздействию морозного воздуха оказываются зубы с повреждениями твердых тканей и десен. Боль могут провоцировать скрытый пришеечный кариес, микротрещины, сколы и клиновидные дефекты. В группе риска также находятся люди с рецессией десны — состоянием, при котором обнажаются шейки и корни зубов. Дентин и цемент корня содержат микроскопические канальцы, связанные с внутренними тканями зуба. При попадании холодного воздуха на открытые участки раздражаются нервные окончания, что вызывает болезненные ощущения.
Дополнительной причиной повышенной чувствительности могут стать старые композитные пломбы. Со временем между пломбировочным материалом и тканями зуба иногда образуются микроскопические зазоры, через которые холод воздействует на внутренние структуры.
Мороз может усиливать чувствительность зубов не только из-за перепада температур. Постоянное дыхание холодным воздухом через рот способствует пересыханию слизистой оболочки и снижению защитных свойств слюны. Слюна помогает поддерживать баланс кислотности, омывает зубы и защищает их от воздействия внешних раздражителей. При ее недостатке естественная защита полости рта ослабевает, а эмаль становится более уязвимой.
Чтобы снизить риск появления боли во время тренировок и прогулок, стоматолог рекомендует контролировать дыхание: по возможности вдыхать воздух через нос, а выдыхать через рот. Дополнительно можно использовать спортивный бафф или термомаску, закрывающие нижнюю часть лица и защищающие зубы от прямого воздействия холодного воздуха.
Если неприятные ощущения возникают только на морозе и быстро проходят после возвращения в тепло, причиной может быть гиперестезия — повышенная чувствительность зубов. В таких случаях специалист может рекомендовать реминерализующие средства и процедуры глубокого фторирования.
Однако характер боли имеет принципиальное значение. Если она становится пульсирующей, не проходит в теплом помещении и распространяется в область виска или уха, это может указывать на острое воспаление пульпы — пульпит. В такой ситуации не стоит ограничиваться приемом обезболивающих: необходимо как можно скорее обратиться к стоматологу для диагностики и лечения.
Читайте также: