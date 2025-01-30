Дочь Мадонны Лурдес Леон привлекла внимание на Парижской неделе моды откровенным нарядом

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На парижской Неделе моды, где собираются звезды со всего мира, 28-летняя Лурдес Леон, дочь легендарной поп-исполнительницы Мадонны, привлекла к себе всеобщее внимание своим смелым образом. Об этом пишет «StarHit».
В этом году мероприятие собрало множество знаменитостей, среди которых российские модели и актрисы Алеся Кафельникова, Наталья Водянова, Вера Брежнева и Ирина Шейк, а также международные звезды, такие как Аня Тейлор-Джой, Кендалл Дженнер и Памела Андерсон.
Во время показа бренда Saint Laurent Лурдес продемонстрировала откровенный черный облегающий костюм с кружевным орнаментом, который подчеркивал её фигуру. В отличие от большинства гостей, она решила отказаться от бюстгальтера, что вызвало разнообразные реакции публики. Несмотря на прохладную погоду, Лурдес добавила к своему наряду кожаный плащ, который придавал образу завершенность. Завершили лук золотые украшения — браслеты, серьги и подвеска.
Интересно, что стилист Лурдес ранее работал с Бьянкой Цензори, известной своей любовью к экстравагантным нарядам. Похоже, Лурдес решила перещеголять её, выбрав ещё более откровенный образ.
Лурдес Леон — старшая дочь Мадонны и фитнес-тренера Карлоса Леона. Певица родила её в 38 лет, но вскоре после этого рассталась с отцом дочери из-за его измен. С тех пор Карлос не принимал активного участия в жизни Лурдес.
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Во время показа бренда Saint Laurent Лурдес продемонстрировала откровенный черный облегающий костюм с кружевным орнаментом, который подчеркивал её фигуру. В отличие от большинства гостей, она решила отказаться от бюстгальтера, что вызвало разнообразные реакции публики. Несмотря на прохладную погоду, Лурдес добавила к своему наряду кожаный плащ, который придавал образу завершенность. Завершили лук золотые украшения — браслеты, серьги и подвеска.
Интересно, что стилист Лурдес ранее работал с Бьянкой Цензори, известной своей любовью к экстравагантным нарядам. Похоже, Лурдес решила перещеголять её, выбрав ещё более откровенный образ.
Лурдес Леон — старшая дочь Мадонны и фитнес-тренера Карлоса Леона. Певица родила её в 38 лет, но вскоре после этого рассталась с отцом дочери из-за его измен. С тех пор Карлос не принимал активного участия в жизни Лурдес.
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Дарья Осипова