Анна Седокова вынуждена оправдываться за неудачное выступление в шоу «Три аккорда»

Анна Седокова (Фото: соцсети)
В 2024 году Анна Седокова приняла участие в музыкальном шоу «Три аккорда» на Первом канале. Первый выпуск программы вышел в начале 2025 года уже после смерти последнего мужа певицы латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Так, первое выступление Седоковой вышло неудачным. Она выбрала хит «Белого орла» — «Потому что нельзя быть красивой такой», однако судьи номер не поняли и раскритиковали вокальные данные певицы.
Она также отметила, что впервые снимается в подобном шоу и после оценок и комментариев судей поняла, что легко ей не будет. Однако певица заявила, что сдаваться не собирается.
Читайте также:
«Порно-шик»: Стилист объяснила, что не так с внешностью Анны Седоковой
«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
«Кукольное выражение лица»: пластический хирург — о пластике Анны Седоковой
«Почему-то женщину, когда она хорошо выглядит, всегда обвиняют в том, что она достаточно поверхностная. Мне хотелось развенчать этот миф», — объяснила Седокова, что именно хотела донести до зрителей своей песней.
Она также отметила, что впервые снимается в подобном шоу и после оценок и комментариев судей поняла, что легко ей не будет. Однако певица заявила, что сдаваться не собирается.
Читайте также:
«Порно-шик»: Стилист объяснила, что не так с внешностью Анны Седоковой
«Я не могу без него, но молчу»: Анна Седокова в образе невесты спела трогательную песню в шоу «Три аккорда»
«Кукольное выражение лица»: пластический хирург — о пластике Анны Седоковой
Элина Позднякова