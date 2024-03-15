«Теперь буду пользоваться кремом»: Модель Бринкли поделилась советом после онкозаболевания

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Звезда глянцевых обложек американских журналов Кристи Бринкли рассказала, каково столкнуться с раком в 70 лет.
О том, как звезда узнала о страшном диагнозе и как справилась с ним рассказывает «Радио 1».
Бринкли родилась в обычной семье в американском штате Мичиган, однако, после того как её родители развелись и мать вышла замуж за телевизионного сценариста Дона Бринкли, жизнь будущей супермодели круто изменилась. Девушка выросла в престижном районе Лос-Анджелеса, а после окончания школы родители отправили её учиться в Париж. Там Бринкли познакомилась с американским фотографом Эррлом Сойером.
Именно Сойер сделал первые фотографии Бринкли, а также познакомил её с владельцем модельного агентства Elite Джоном Касабланкасом. В жизни супермодели было сотни обложек самых знаменитых изданий, таких как: Glamour, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и многих других. Бринкли также была звездой обложки спортивного журнала Sports Illustrated три года подряд. Супермодель успела сняться в четырёх фильмах: «Молодость, больница, любовь», «Каникулы», «Дурнушка» и «Парки и зоны отдыха».
70-летняя Бринкли узнала о своём диагнозе совершенно случайно. Она пришла на осмотр к врачу вместе со своей дочерью и попросила посмотреть заодно и её. Супермодель беспокоило образование, которое внезапно появилось на её лицо. Врач не отказал звезде в осмотре и как только прикоснулся к её коже, заявил, что ей срочно необходимо сделать биопсию. Результаты анализов показали, что на лице у Бринкли образовалась базальноклеточная карцинома (разновидность немеланомного рака кожи). Как отметила сама модель в своей социальной сети, болезнь удалось выявить на ранней стадии.
Операция прошла успешно. Злокачественное образование вовремя удалила с лица супермодели. Сразу после процедуры Бринкли опубликовала фото в социальной сети и даже пошутила, что врачи зашили её так ловко, «словно Диор от кутюр». Она также заявила, что теперь всегда будет очень тщательно покрывать свою кожу солнцезащитным кремом, чтобы избежать повторного возникновения рака, и посоветовала делать то же самое своим фанатам.
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Начало карьеры
Звезда кино и обложек
Именно Сойер сделал первые фотографии Бринкли, а также познакомил её с владельцем модельного агентства Elite Джоном Касабланкасом. В жизни супермодели было сотни обложек самых знаменитых изданий, таких как: Glamour, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и многих других. Бринкли также была звездой обложки спортивного журнала Sports Illustrated три года подряд. Супермодель успела сняться в четырёх фильмах: «Молодость, больница, любовь», «Каникулы», «Дурнушка» и «Парки и зоны отдыха».
Онкология
70-летняя Бринкли узнала о своём диагнозе совершенно случайно. Она пришла на осмотр к врачу вместе со своей дочерью и попросила посмотреть заодно и её. Супермодель беспокоило образование, которое внезапно появилось на её лицо. Врач не отказал звезде в осмотре и как только прикоснулся к её коже, заявил, что ей срочно необходимо сделать биопсию. Результаты анализов показали, что на лице у Бринкли образовалась базальноклеточная карцинома (разновидность немеланомного рака кожи). Как отметила сама модель в своей социальной сети, болезнь удалось выявить на ранней стадии.
Операция
Операция прошла успешно. Злокачественное образование вовремя удалила с лица супермодели. Сразу после процедуры Бринкли опубликовала фото в социальной сети и даже пошутила, что врачи зашили её так ловко, «словно Диор от кутюр». Она также заявила, что теперь всегда будет очень тщательно покрывать свою кожу солнцезащитным кремом, чтобы избежать повторного возникновения рака, и посоветовала делать то же самое своим фанатам.
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Евгения Парфентьева