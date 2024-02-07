Врач Каратаева: Жир на животе может указывать на диабет и рак

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Врач диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева объяснила, что жир на животе может указывать на шесть групп заболеваний, среди которых сахарный диабет и онкология.
«Абдоминальное ожирение является маркером накопления жира вокруг органов брюшной полости – висцерального жира. Висцеральное отложение жира ассоциировано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов ЖКТ, заболеваний костно-суставной и репродуктивной систем», – заявила в беседе с Газета.ру Картаева.
Для того, чтобы вычислить такое ожирение, в первую очередь, необходимо посчитать избыточную массу тела по специальным медицинским методикам.
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