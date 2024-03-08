Американцы нашли в средствах против прыщей вещество, вызывающее рак

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В гигиенических средствах, которые люди используют против прыщей, американские исследователи обнаружили повышенный уровень вещества, которое становится канцерогеном. Об этом пишет Bloomberg.
«Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак», — написано в статье.Лаборатория Valisure выяснила в ходе исследования, что средства для борьбы с прыщами от брендов Clearasil, Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, и Clinique включают в себя бензоилпероксид. По словам химиков, при высокой температуре, например, при хранении в душевой или ванной комнате, где жарко от воды и пара, бензоилперксид распадается до бензола.
Valisure отправила запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы отозвать гигиенические средства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген.
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