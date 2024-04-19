Теперь с ОМС: жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

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Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана: теперь они выдают себя на сотрудников страховых организаций, работающих в системе ОМС, сообщает пресс-служба министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Лжестраховщики могут сказать, что срок действия медицинского полиса истёк и его нужно обновить или продлить за отдельную плату. Ещё один вариант обмана, когда потенциальной жертве говорят, что она выиграла какие-то дополнительные медицинские услуги или страховку, и теперь для оформления нужны личные данные», — говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что полисы ОМС являются бессрочными, а любые сведения, полученные мошенниками, могут представлять угрозу для информационной безопасности граждан.
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Лев Каштанов