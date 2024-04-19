Теперь с ОМС: жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме

Недавнее исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что сон в пять часов нарушит состояние сердечно-сосудистой системы, включая частоту сердечных сокращений и артериальное давление. А попытки восстановить утраченный сон в выходные дни оказываются недостаточными для возвращения всех показателей в норму.