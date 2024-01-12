Тепло и горячая вода вернутся в дома жителей Яхромы до конца дня

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Подачу отопления и горячей воды в многоквартирные жилые дома Яхромы восстановят до конца дня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Утечка на теплосети в подвале котельной Яхромы в Шлюзовом переулке стала причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения в части домов Дмитровского городского округа. Речь идёт о 74 многоквартирных домах, пяти детских садах, школе и интернате», – уточнили в подмосковном Минэнерго.Сейчас специалисты МУП ДУ ЖКХ «Теплосервис» ведут аварийно-восстановительные работы.
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Лора Луганская