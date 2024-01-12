В Электросталь направят 121 млн рублей для восстановления нормального теплоснабжения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Электросталь получит 121,6 млн рублей из резервного фонда Подмосковья для ликвидации последствий сбоя теплоснабжения. Об этом говорится в постановлении правительства региона, размещённом на сайте областного кабмина.
«Предоставить в 2024 году бюджету городского округа Электросталь из резервного фонда правительства Московской области денежные средства в размере 121 683 094 рублей на безвозмездной и безвозвратной основе», – сказано в тексте постановления.Деньги направят на восстановление функционирования объектов теплоснабжения и повышение его надёжности.
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