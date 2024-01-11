Воробьёв постановил провести в Подмосковье внеочередные проверки объектов ТЭК и ЖКХ

В технопарке «Королёв» запустили производство автошампуней и средств для мытья посуды, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания «Сож Синтез» будет выпускать все виды моющих средств – от гелей для мытья посуды до автошампуней.