Воробьёв постановил провести в Подмосковье внеочередные проверки объектов ТЭК и ЖКХ

Власти подмосковных муниципалитетов, где произошли коммунальные аварии, должны позаботиться о поддержке жителей и провести внеочередные проверки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Постановляю предложить органам местного самоуправления городских округов Подмосковья, на территории которых в 2024 году допускались случаи сверхнормативного нарушения работы объектов систем теплоснабжения населения, принять исчерпывающие меры по первоочередному жизнеобеспечению населения; обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей», – говорится в тексте постановления на сайте правительства региона.Также губернатор распорядился о дополнительных мерах социальной поддержки жильцов многоквартирных домах, пострадавшим в результате технологических нарушений теплоснабжения и горячего водоснабжения.
«Организовать внеочередное обследование объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городских округов Подмосковья», – отмечается также в постановлении.Областному правительству поручено при необходимости обеспечить финансирование мероприятий из регионального резервного фонда.
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