«Тепло уходит»: Стало известно, когда Москву накроет похолодание

30 сентября 2026, 11:00

Синоптик Позднякова: в начале октября в Москве похолодает до -2 °C ночью

Фото: Istock/revabbott

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что с 1 октября в Москве заметно похолодает.





В беседе с RT синоптик заявила, что погода в начале месяца останется достаточно комфортной, хотя уже не будет такой тёплой, как в последние дни сентября.

«Ветер сменит направление на северное. Поэтому в четверг, 1 октября, станет заметно холоднее. Ночью в Москве около +4...+6 °C, а местами по региону до -1 °C», — рассказала Татьяна.

«В субботу и воскресенье — переменная облачность без осадков. Ночи станут ещё более прохладными — местами по региону до -2 °C. И дневная температура составит около +6...+11 °C», — отметила она.