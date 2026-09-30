«Тепло уходит»: Стало известно, когда Москву накроет похолодание
Синоптик Позднякова: в начале октября в Москве похолодает до -2 °C ночью
Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что с 1 октября в Москве заметно похолодает.
В беседе с RT синоптик заявила, что погода в начале месяца останется достаточно комфортной, хотя уже не будет такой тёплой, как в последние дни сентября.
«Ветер сменит направление на северное. Поэтому в четверг, 1 октября, станет заметно холоднее. Ночью в Москве около +4...+6 °C, а местами по региону до -1 °C», — рассказала Татьяна.Позднякова добавила, что в пятницу ночь останется такой же холодной, а днём в Москве температура достигнет около +11...+13 °C.
«В субботу и воскресенье — переменная облачность без осадков. Ночи станут ещё более прохладными — местами по региону до -2 °C. И дневная температура составит около +6...+11 °C», — отметила она.По словам эксперта, эти показатели ниже климатической нормы, при этом осадков не ожидается до воскресенья включительно.