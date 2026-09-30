Врач Мясников заявил, что для защиты иммунитета нужно позитивное мышление

30 сентября 2026, 09:48

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал позитивное мышление одним из ключевых условий для поддержки иммунной системы. Своими рекомендациями он поделился в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».