Врач Мясников заявил, что для защиты иммунитета нужно позитивное мышление
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал позитивное мышление одним из ключевых условий для поддержки иммунной системы. Своими рекомендациями он поделился в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Мужчина отметил, что основу профилактики составляют сбалансированный рацион, закаливание, регулярная физическая активность и оптимистичный взгляд на жизнь. По его словам, такой подход помогает организму лучше справляться с нагрузками.
Мясников сообщил, что не сталкивался с тяжелыми заболеваниями с 1965 года. При легком недомогании он нередко выбирает физические нагрузки вместо привычного отдыха.
Сбалансированное питание помогает обеспечивать организм энергией, белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами в необходимых количествах. Основу рациона обычно составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, мясо, яйца и молочные продукты — с учетом индивидуальных особенностей и рекомендаций врача. Важно также соблюдать питьевой режим и не злоупотреблять продуктами с избытком сахара, соли и насыщенных жиров.
Такой рацион поддерживает нормальную работу иммунной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также помогает сохранять стабильный уровень энергии в течение дня. При этом сбалансированное питание не предполагает строгих запретов: гораздо важнее разнообразие продуктов, умеренность в порциях и регулярность приемов пищи.
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