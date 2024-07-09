​Теплопроводы трёх подмосковных городов успешно проверили на готовность к зиме

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Гидравлические испытания тепловых сетей провели в Наро-Фоминском, Красногорском и Одинцовском городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Испытания показали, что утечек не выявлено. Это говорит о готовности теплосетей к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов. По итогам гидроиспытаний составлены акты установленного образца.
По данным министерства, всего в трёх муниципалитетах проверили 6 км трубопроводов.
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«Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей – важная составляющая подготовки к отопительному сезону. Результаты текущих испытаний показывают, что системы находятся в исправном состоянии и готовы обеспечить надежное теплоснабжение жителей», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
По данным министерства, всего в трёх муниципалитетах проверили 6 км трубопроводов.
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Лора Луганская