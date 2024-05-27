Глава Павлово-Посадского округа провёл оперативное совещание

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл оперативное совещание с представителями администрации городского округа.
Подготовку к новому отопительному сезону, дорожные работы, медицину и другие вопросы обсудили в ходе оперативного совещания в Павлово-Посадском городском округе. Сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» провели гидравлические испытания на всех участках теплосетей.
На объекты завезли трубы для замены сетей на улице Крупской и закончили работы по ремонту котла №4 в районе Городок. Также специалисты ведут работы по установке теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.
Как отметил Семёнов, поступает много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово на плохой напор воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации вместе с управляющей компанией разобраться в данной проблеме. РСО «Электрогорск» на этой неделе привлекает подрядную организацию для промывки сетей по улицам Радченко и Безымянная. Кроме того, организация занимается опрессовкой магистралей.
Как отметил глава округа, много вопросов к МБУ «Благоустройство». Он поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток. Также, по его словам, нужно начать работы по гидравлическим испытаниям. К ним приступят на этой неделе.
В этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка: около ЗАО «КДВ Павловский Посад» и на пересечении улиц Южная и Кузьмина. Это поможет избежать больших заторов и пробок, а также снизит аварийность на дорогах.
Главврач центральной больницы заявил об увеличении числа травм в выходные дни у детей. Он обратил внимание родителей на контроль и соблюдение всех правил профилактики травматизма. Так, 30 мая, в четверг, в 14:30 пройдёт прием населения в ЦРБ. Записать можно по телефону 2-25-55.
Стартовал период сдачи экзаменов. Руководителям служб напомнили о запрете на проведение любых работ у школ во время проведения итоговой аттестации. Отмечена важность создания комфортных условий во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ для выпускников.
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На объекты завезли трубы для замены сетей на улице Крупской и закончили работы по ремонту котла №4 в районе Городок. Также специалисты ведут работы по установке теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.
Как отметил Семёнов, поступает много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово на плохой напор воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации вместе с управляющей компанией разобраться в данной проблеме. РСО «Электрогорск» на этой неделе привлекает подрядную организацию для промывки сетей по улицам Радченко и Безымянная. Кроме того, организация занимается опрессовкой магистралей.
Как отметил глава округа, много вопросов к МБУ «Благоустройство». Он поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток. Также, по его словам, нужно начать работы по гидравлическим испытаниям. К ним приступят на этой неделе.
В этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка: около ЗАО «КДВ Павловский Посад» и на пересечении улиц Южная и Кузьмина. Это поможет избежать больших заторов и пробок, а также снизит аварийность на дорогах.
Главврач центральной больницы заявил об увеличении числа травм в выходные дни у детей. Он обратил внимание родителей на контроль и соблюдение всех правил профилактики травматизма. Так, 30 мая, в четверг, в 14:30 пройдёт прием населения в ЦРБ. Записать можно по телефону 2-25-55.
Стартовал период сдачи экзаменов. Руководителям служб напомнили о запрете на проведение любых работ у школ во время проведения итоговой аттестации. Отмечена важность создания комфортных условий во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ для выпускников.
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Алёна Самарева