Тепловой купол 2024: чего опасаются в США и грозит ли аномальная жара Москве

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Синоптики предрекают США аномально жаркое лето, которое может губительно сказаться на здоровье людей. Кроме того, появилась информация о неком тепловом куполе, который может накрыть страну. Стоит ли ожидать экстремальных температур в России и каким будет лето 2024 расскажет редакция «Радио 1» .
Тепловой купол: что это за явление
Тепловым куполом называют природное явление, при котором область высокого давления фиксируется над определенной территорией и удерживает над ней тепло. Синоптики сравнивают тепловой купол со стоящей на газу кастрюлей, накрытой крышкой. Явление, как правило, длится несколько суток, но иногда задерживается на длительный срок.
Тепловой купол над США в 2024 году
Аномальная жара, которая может навредить людям, вероятно, придет в США уже в этом году. Об этом свидетельствуют данные американских исследователей. По прогнозам синоптиков, более 260 миллионов жителей и туристов США могут пострадать из-за так называемого теплового купола. Рекордно высокие температуры ожидаются на северо-востоке страны.
Национальная метеорологическая служба США называет это явление «ловушкой жара». В этом году США столкнется с подобной ловушкой необычно рано. Согласно прогнозам синоптиков, природное явление в конце июня пойдет на восток от Великих озер в сторону Новой Англии. Тепловой купол принесет с собой палящее солнце и температуру до 41 °C. Ночные температуры будут на уровне 20 °C.
Будет ли тепловой купол накрывать Россию и Москву
Прежде появилась информация о том, что тепловой купол накроет Россию, однако центр «Фобос» поспешил эту информацию опровергнуть. В беседе с РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что тепловой купол России не грозит, однако температура воздуха будет чуть выше нормы. При этом, по словам эксперта, ожидать экстремальной жары не стоит.
Тишковец предупредил, что в Европе действительно будет жарко, поэтому ехать туда в туристических целях он не рекомендовал.
По его словам, в Южной Европе уже к концу недели будет +40, +45 °С, местами до +45...+50 °С.
Прогноз жары в июле 2024
Синоптики заверили, что тепловой купол не придет в Россию, однако в некоторых районах Краснодарского края все же будет наблюдаться аномальный зной. Например, на черноморских курортах Кубани в первую неделю июля температура воздуха даже в тени будет составлять плюс 31-33.
К концу июля во многих регионах России пройдут дожди, которые сгладят климатическую обстановку.
Прогноз на лето в Москве и Подмосковье
Жара в июле 2024 года в Москве и Подмосковье будет умеренной. Средний температурный фон в середине лета 2024 окажется на 2-3 градуса выше среднемесячной температуры июля, местами возможны кратковременные осадки и грозы, однако преимущественно в столице будет 24-25 градусов тепла.
Завершится второй месяц лета в столичном регионе комфортной погодой с температурой +23-27 и отсутствием осадков.
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