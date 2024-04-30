Опубликован прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на майские праздники

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На территории гослесфонда Московской области 29 апреля возгораний не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
30 апреля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.
Также дан прогноз на праздничные выходные. 1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. На 2 мая прогноз аналогичный.
30 апреля, по данным синоптиков, температура воздуха составит 18-21С, ночью температура опустится до 8-11С.
В Комитете также напомнили о мерах противопожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о происшествии по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Прежде сообщалось о проведении учений по эвакуации граждан сотрудниками Мособлпожспаса. В рамках тренировок также отрабатывались действия при возникновении возгораний, в том числе в местах с большим скоплением людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Также дан прогноз на праздничные выходные. 1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. На 2 мая прогноз аналогичный.
30 апреля, по данным синоптиков, температура воздуха составит 18-21С, ночью температура опустится до 8-11С.
В Комитете также напомнили о мерах противопожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о происшествии по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Прежде сообщалось о проведении учений по эвакуации граждан сотрудниками Мособлпожспаса. В рамках тренировок также отрабатывались действия при возникновении возгораний, в том числе в местах с большим скоплением людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова