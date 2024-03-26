Теракт в «Крокусе» активизировал фишинговую рассылку

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После теракта в «Крокус Сити Холле» в сети возросла вредоносная активность мошенников и провокаторов, пишет «Коммерсантъ».
Специалисты по кибербезопасности F.A.C.C.T (ранее Group-IB в России) и представители «Крокуса» сообщают о поддельных сборах на помощь жертвам и восстановление концертного зала, в том числе от фейков официальных благотворительных организаций и персон. Специалисты призывают сверять реквизиты в сообществах с данным официальных источников. Рассылки зафиксированы, в частности, в Telegram и «ВКонтакте» через созданные там фейковые группы и каналы.
Параллельно злоумышленники рассылают фейковые предложения заработать, выполнив действия, вплоть до организации теракта (за 500–700 тыс. руб.), рассказывают в Т.Hunter. Такие сообщения отправляются в Telegram, WhatsApp и Viber.
Эксперты предупреждают, что это «попытки информационно-психической манипуляции гражданами».
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Параллельно злоумышленники рассылают фейковые предложения заработать, выполнив действия, вплоть до организации теракта (за 500–700 тыс. руб.), рассказывают в Т.Hunter. Такие сообщения отправляются в Telegram, WhatsApp и Viber.
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Ювелина Бернст