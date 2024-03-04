Терапевт из Судана работает в поликлинике в подмосковном Лыткарино

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Терапевт их Судана устроился работать в районную поликлинику подмосковного Лыткарино, об этом сообщает «Российская газета».
Как сообщили в СМИ, Абделмалик Мохамед Ариф Абдалла родился и вырос в Судане. Когда встал вопрос о том, куда юноша поедет учиться, семья коллегиально приняла решение в пользу Мордовского государственного университета.
Когда новоиспечённый специалист окончил ВУЗ — в Судане вновь вспыхнула гражданская война.
Абделмалик остался в России и выбрал своим местом работы лыткаринскую поликлинику №2.
Напомним, в Московской области вводят всё новые программы для привлечения специалистов к работе в медучреждениях. Так, по информации Минздрава Подмосковья, с начала 2022 года для сотрудников сферы здравоохранения действует программа «Приведи друга». Сотрудник больницы может получить премию в размере за трудоустройство привлеченного им специалиста – до 40 тыс. рублей врача, до 25 тыс. рублей – за фельдшера или медсестру.
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Когда новоиспечённый специалист окончил ВУЗ — в Судане вновь вспыхнула гражданская война.
Напомним, в Московской области вводят всё новые программы для привлечения специалистов к работе в медучреждениях. Так, по информации Минздрава Подмосковья, с начала 2022 года для сотрудников сферы здравоохранения действует программа «Приведи друга». Сотрудник больницы может получить премию в размере за трудоустройство привлеченного им специалиста – до 40 тыс. рублей врача, до 25 тыс. рублей – за фельдшера или медсестру.
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Евгения Парфентьева