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Терапевт из Судана работает в поликлинике в подмосковном Лыткарино

04 марта 2024, 17:28
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Терапевт их Судана устроился работать в районную поликлинику подмосковного Лыткарино, об этом сообщает «Российская газета».
Как сообщили в СМИ, Абделмалик Мохамед Ариф Абдалла родился и вырос в Судане. Когда встал вопрос о том, куда юноша поедет учиться, семья коллегиально приняла решение в пользу Мордовского государственного университета.

Когда новоиспечённый специалист окончил ВУЗ — в Судане вновь вспыхнула гражданская война.


Абделмалик остался в России и выбрал своим местом работы лыткаринскую поликлинику №2.

Напомним, в Московской области вводят всё новые программы для привлечения специалистов к работе в медучреждениях. Так, по информации Минздрава Подмосковья, с начала 2022 года для сотрудников сферы здравоохранения действует программа «Приведи друга». Сотрудник больницы может получить премию в размере за трудоустройство привлеченного им специалиста – до 40 тыс. рублей врача, до 25 тыс. рублей – за фельдшера или медсестру.

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#подмосковье
#поликлиника
#африка
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В Подмосковье камеры зафиксировали более 1,4 тыс нарушений в перевозке стройотходов
04 марта 2024, 17:28

Фото: пресс0служба ГУСТ МО

Более 1400 нарушителей правил перевозки строительных отходов в Московской области попались за три прошедших зимних месяца благодаря дорожным камерам, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала зимы 1 тысяча 402 водителя без разрешающих документов попались в объективы камер. За этот период нарушители правил перевозки стройотходов в упрощенном порядке получили штрафы, общая сумма которых превысила 88 миллионов рублей», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
При этом отмечается, что в начале зимы нарушителей было в разы больше, чем в конце. Например, если в декабре попались 943 нелегальных перевозчика строительного мусора, то в феврале — 94.

В ведомстве напомнили, что для перевозки строительных отходов необходимо оформить разрешение. Сделать это можно через региональный портал госуслуг.

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#отходы
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#густ мо
#московская область
#подмосковье
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Школьники из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии
04 марта 2024, 17:21

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Юные лесоводы из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Призерами олимпиады стали учащиеся школьного лесничества «Родничок» — Анатолий Кокушкин и Анастасия Лобова.

«Олимпиада проходила в два этапа. В теоретическом туре ребята показали свои знания в различных разделах экологии: аутэкология, синэкология, демэкология, социальная и прикладная экология. Во втором туре лицеисты защищали свои проекты, которые готовили под чутким руководством наставников», — поделились в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что Анатолий представлял проект «Сортоиспытание огурца посевного в открытом грунте в условиях городского округа Шатура Московской области», а Анастасия - «Влияние продолжительности освещения на скорость роста микрозелени, выращиваемой на различных субстратах в домашних условиях».

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#школьники
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В Подмосковье восстановили подачу горячей воды более чем в 340 домов
04 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Бесперебойную подачу горячей воды в 341 многоквартирный дом восстановили сотрудник управляющих компаний Московской области по запросу жильцов с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Работники управляющих компаний под контролем инспекторов ГУСТ отработали 341 обращение жителей по устранению перебоев в подаче горячей воды в подмосковных домах с начала текущего года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самое больше количество заявок по этому вопросу поступило из Химок.

В ведомстве напомнили, что, согласно принятым нормативам, продолжительность перерыва горячего водоснабжения не может составлять суммарно более восьми часов в месяц и более четырёх часов единовременно. Исключение составляют случаи, когда отключение горячей воды происходит из-за аварии на тупиковой магистрали. При этой проблеме горячей воды может не быть 24 часа подряд.

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#горячая вода
#густ мо
#жкх
#московская область
#подмосковье
#мкд
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«Прорвали блокаду и санкции США»: Американец посетил ВФМ в Сочи
Американский студент на ВФМ заявил, что рад прорвать блокаду США
04 марта 2024, 16:41

Фото: Пресс-служба ВФМ

Представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи заявил, что рад прорвать блокаду и американские санкции, его слова передаёт «РИА Новости».
«Я Кристофер Халали, вице-председатель делегации США (на ВФМ). Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России», — заявил американец, обращаясь к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

По его словам, американская молодёжь не хочет враждовать с российской. Совсем наоборот — Халали заявил, что молодые люди из Соединённых Штатов Америки хотят работать сообща с россиянами и вместе строить мир.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи проходит в Сочи с 1 по 7 марта.

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#сочи
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«За компанию»: названы самые частые ошибки при поступлении в вуз
Эксперт Хвостов: не стоит поступать в вузы «за компанию» с друзьями
04 марта 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов в беседе с «Известиями» рассказал о самых частых ошибках, которые совершают абитуриенты при поступлении в вуз.
Одной из самых частых ошибок является неправильная последовательность выбора. Многие школьники в первую очередь определяются с вузом, а затем уже со специальностью. Это зачастую приводит к разочарованию в выбранной профессии.

Сначала, пояснил эксперт, необходимо определиться с профессией, которая действительно интересна абитуриенту. Уже потом, исходя из этого выбора, выбирать школьные предметы, необходимые для поступления, и вуз.

Второй ошибкой при выборе вуза становится влияние других людей. Так, нередки случаи, когда выбор за ребёнка делают его родители. Также ребята часто поступают в институты, которые выбрали их друзья.

Однако к выбору профессии и института важно подходить серьёзно, поскольку это фактически выбор будущей жизни, подчеркнул собеседник «Известий».

Последней ошибкой, которую обозначит Хвостов, стал пропуск сроков подачи документов в вуз. Бывают случаи, когда абитуриент не смог поступить, поскольку не разобрался заранее с правилами поступления и упустил сроки подачи.

В заключение специалист призвал школьников, которым трудно определиться с профессией, пройти профориентацию.

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#вуз
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#абитуриент
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В январе стартовал IV Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»
04 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/AntonioGuillem

В январе текущего года стартовал четвертый сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Студенческий проект «Твой ход» входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей» и создает возможности для развития и реализации способностей студентов.

В четвертом сезоне проекта планируется провести для студентов два конкурсных трека. Трек «Делаю» должен выявить лидерскую позицию среди студентов, которые могут вовлекать других в изменения в стране. Всего определят 200 проектов, лидеры которых получат один миллион рублей. Заявки можно подавать с 25 января по 11 марта текущего года.

Трек «Первопроходец» должен дать возможность первокурсникам заявить о себе и познакомиться с экосистемой молодежной политики страны. Здесь определят 400 победителей. Они также получат ценные призы и подарки от проекта «Твой Ход» и партнеров. Первокурсники 2023 года могут подавать заявки на участие с 25 января по 25 февраля, а первокурсники 2024 года – с 1 сентября по 30 сентября.

В рамках четвертого сезона проекта «Твой ход» планируется экспедиция по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества», годовое исследование «100 вопросов о студенчестве». Также будет проведен конкурс для профессорско-преподавательского состава, и конкурс на разработку лучшей программы адаптации для вузов.

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#подарки
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Губернатор Воробьёв запустил новую котельную в Клину
04 марта 2024, 16:15

Фото: пресс-служба правительства МО/ Александра Степанова

Старт работе новой котельной, расположенной у Ледового дворца в Клину, дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита в городской округ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в городском округе Клин построили пять новых котельных на смену устаревшей ТЭЦ. Первая из новых котельных, расположенная на улице Радищева, начала работать в начале года.

«Сегодня мы запустили вторую котельную – у Ледового дворца спорта. Она будет питать 87 многоквартирных домов, где живут почти 18 тысяч человек, а также детские сады школы, поликлиники», — сказал глава региона.
Он добавил, что новая котельная является полностью автоматизированной, операторы там не нужны.

«Наша задача: за счет этой экономии обеспечить достойную зарплату», — подчеркнул губернатор.
Мощность новой котельной составляет 42 мегаватта, в ней установлено шесть котлов. Выработанное здесь тепло будет поступать в многоквартирные дома, семь детсадов, четыре общеобразовательные школы, музыкальную школу и поликлинику.

Эта котельная, как и четыре других, построена в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московской области». Все пять новых котельных, а также котельную с полностью реконструированным оборудованием на улице Ленина введут в эксплуатацию в текущем году.

Кроме того, в рамках концессии «Газпром теплоэнерго Московской области» построит в округе Клин десять блочно-модульных котельных населённых пунктах: Воздвиженское, Нудоль, Раздолье, Петровское, Слобода, Выголь, Струбково, Марков Лес, Кузнецово и Чайковского.

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В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
04 марта 2024, 15:52

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Вилюйском районе Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» для последующей утилизации. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Службы спасения.
Напомним, 29 февраля с космодрома Восточный в Якутии была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Фрагменты отделившихся от ракеты частей упали на близлежащую территорию.

Спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, организуют вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя.

«В ходе облета рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы», — рассказал заместитель начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павел Алексеев.

После этого фрагменты ракеты направят в пункт назначения, где их пронумеруют представители АО «ЦЭНКИ». Далее фрагменты поместят в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации.

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#спасатели
#контейнеры
#ракета
#минобороны
#ракеты
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Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Опалихе
04 марта 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В красногорском микрорайоне Опалиха идёт возведение путепровода, в настоящее время завершено устройство 50% опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас полностью завершено устройство опор № 2 и № 3, продолжается устройство опор № 1 и № 4. Одновременно с этим ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения, общая масса которых превышает 524 тонны. Кроме того, рабочие бетонируют подпорные стены», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Протяжённость двухполосного путепровода составит 137 метров. Он свяжет «старую» и «новую» части Опалихи, благодаря чему местные жители смогут быстрее и комфортнее добираться до различных социальных объектов, включая школы и медучреждения. Ликвидация железнодорожного переезда сделает проезд более безопасным.

Ранее сообщалось, что ввести в эксплуатацию путепровод в Опалихе планируется до конца текущего года.

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#путепровод
#минтранс мо
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