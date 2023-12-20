В Котельниках появится новая поликлиника в ЖК «Томилинский бульвар»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В ЖК «Томилинский бульвар» городского округа Котельники строят поликлинику на 100 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На сегодняшний день уже ведутся работы по внутреннему монтажу инженерных систем и идет подготовка к пуску отопления для выполнения комплекса отделочных работ в зимний период.
Стоит отметить, что ЖК «Томилинский бульвар» возводится рядом с Кузьминским парком в Котельниках, внутри которого будут находиться три собственных детских сада, поликлиника, паркинги, парки с Wi-Fi, спортивные и детские площадки. Также будут работать кафе и магазины.
Кроме этого, в эксплуатацию его планируют в первом квартале 2025 года.
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«Медицинское учреждение расположится между двумя домами жилого комплекса. Здесь будут работать различные специалисты — терапевт, хирург, отоларинголог и др. Также тут появится кабинет УЗИ. Ежедневно поликлинику смогут посещать до 100 человек», - подчеркнула пресс-служба ведомства.
Кроме этого, в эксплуатацию его планируют в первом квартале 2025 года.
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Мира Полтева