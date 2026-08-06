Терапевт объяснила, как помочь человеку при обмороке в жару

06 августа 2026, 11:51

Врач Лапа: при обмороке в жару важно охладить тело человека

Фото: iStock/Tunatura

Для оказания первой помощи человеку при обмороке в жару нужно постараться охладить его тело и восстановить водный баланс. Об этом Pravda.Ru заявила терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.