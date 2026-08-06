Терапевт объяснила, как помочь человеку при обмороке в жару
Для оказания первой помощи человеку при обмороке в жару нужно постараться охладить его тело и восстановить водный баланс. Об этом Pravda.Ru заявила терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.
По её словам, часто причиной обмороков в жару становится сужение или патологическое расширение сосудов головного мозга. В первую очередь необходимо снизить температуру тела. Если есть вода, пострадавшего следует напоить, а также использовать влажные компрессы, подчеркнула доктор.
Лапа отметила, что после этого пострадавшего нужно перенести в тень и уложить, подложив под шею валик из подручных материалов. Пока не приедет скорая помощь, можно обеспечить приток свежего воздуха, используя веер или другие доступные средства, заключила специалист.
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