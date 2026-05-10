Врач назвал обязательные лекарства в летней аптечке
В летнее время аптечку обязательно нужно пополнить препаратами для регидратации на случай отравлений. Также необходимы средства от укусов насекомых, лекарства для облегчения укачивания и антисептики для своевременной обработки ссадин. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач общей практики Юсуповской больницы Андрей Костечко.
Эксперт подчеркнул, что летом возрастает риск получения физических травм из-за увеличения активности вне дома. В аптечке необходимо иметь «Хлоргексидин», «Мирамистин», бинты и пластыри для обработки свежих ран и порезов.
Также летом существует вероятность укусов насекомых. В таких случаях могут помочь «Азудол», спрей-бальзам «Москитол», спрей «Белодерм Экспресс» и другие средства.
Врач отмечает, что летом повышается риск распространения вирусных кишечных инфекций, таких как энтеровирусы и ротавирусы. В жаркую погоду продукты, особенно оставленные под прямыми солнечными лучами, быстро портятся, что приводит к частым случаям пищевых отравлений. Для таких ситуаций в аптечке следует хранить препараты для регидратации, такие как «Регидрон», спазмолитики, например, «Тримедат» или «Но-шпа», а также энтеросорбенты, такие как «Смекта», «Полисорб» или «Энтеросгель». Эксперт напомнил, что при рвоте и диарее особенно важно не допустить обезвоживания, особенно у детей.
Перед поездкой Костечко рекомендовал проверить наличие в аптечке средств от укачивания.
