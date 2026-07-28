Врач призвал мыть овощи и фрукты прямо перед едой

28 июля 2026, 08:00

Врач Демидик: Мыть овощи и фрукты нужно непосредственно перед употреблением

Фото: iStock/anutr tosirikul

Терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик посоветовал ополаскивать овощи, фрукты и зелень непосредственно перед употреблением. По его словам, влага при хранении создает условия для размножения микроорганизмов. Об этом сообщает «Лента.ру».