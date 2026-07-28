Врач призвал мыть овощи и фрукты прямо перед едой
Терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик посоветовал ополаскивать овощи, фрукты и зелень непосредственно перед употреблением. По его словам, влага при хранении создает условия для размножения микроорганизмов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он подчеркнул, что промывать нужно даже плоды, с которых планируют снять кожуру. Иначе загрязнения с поверхности могут попасть на нож, а затем — на съедобную часть продукта. Для большинства фруктов и овощей достаточно держать их под проточной водой одну-две минуты, очищая руками или мягкой щеткой. Картофель, морковь и свеклу Демидик рекомендовал сначала оставить в теплой воде на 10–15 минут. После этого засохшую землю легче удалить щеткой. Яблоки, груши и прочие плоды с плотной оболочкой стоит чистить аккуратно, чтобы не повредить поверхность.
Зелень перед мытьем следует перебрать и выбросить увядшие либо испорченные листья. Ее можно на 15 минут замочить в прохладной воде, несколько раз сменив ее. Для сырых блюд врач допустил десятиминутную обработку трехпроцентным уксусным раствором или раствором соли, после чего продукты нужно хорошо ополоснуть. Арбузы, дыни и тыквы эксперт советует очищать щеткой под горячей водой. Ягоды лучше промывать в дуршлаге пять—семь минут, а клубнику предварительно подержать в прохладной воде. Использовать мыло и средства для посуды не следует: Роспотребнадзор предупреждает, что их компоненты способны остаться на продуктах.
Для плодов с плотной кожурой Демидик назвал подходящим замачивание в горячей воде на 15–20 минут. Еще один вариант — раствор соды из расчета две чайные ложки на литр воды. После обработки овощи и фрукты стоит обсушить чистой салфеткой или полотенцем.
Овощи и фрукты — важный источник витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для нормальной работы организма. Они содержат витамин C, фолиевую кислоту, калий, бета-каротин и другие полезные вещества, которые поддерживают иммунитет, здоровье кожи, зрения, сердца и сосудов.
Благодаря высокому содержанию клетчатки овощи и фрукты помогают пищеварению, поддерживают здоровую микрофлору кишечника и способствуют более долгому ощущению сытости. Регулярное употребление растительной пищи может снизить риск запоров, а также помочь контролировать уровень холестерина и сахара в крови.
Кроме того, овощи и фрукты содержат много воды и обычно имеют невысокую калорийность, поэтому подходят для сбалансированного рациона. Лучше выбирать разнообразные продукты разных цветов: например, зеленые овощи, красные ягоды, оранжевую тыкву и морковь. Это помогает получать более широкий набор питательных веществ.
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